Başakşehir, zirveyi korudu!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor evinde lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Uslu'nun son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Muriç'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.

25. dakikada Samudio sağ kanattan ceza sahasının içerisine sürdüğü topu sol kanatta bulunan Muriç'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

38. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın yerden yaptığı ortada ön direkte Bajic'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçti. Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel Da Costa'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

64. dakikada Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Rijad Bajic'e gönderdi. Bajic'in gelişine çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-2

79. dakikada Robin Yalçın'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aminu Umar, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Vedat Muriç'e gönderdi. Vedat Muriç'in gelişine çektiği şut kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. 2-1

87. dakikada Rijad Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio (Gladkyy dk. 76), Koray (Ali Çamdalı dk. 45), Aminu, Mehmet, Orhan ( Süleyman dk. 64), Vedat

Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Fehmi Mert, Clichy, Epureanu, Edinvisca, Costa (Arda dk. 66), Bajic, İrfan Can (Gökhan dk. 84 ?), Napoleoni, Mahmut (Emre dk. 74), Trindade, Paula Junior

Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vedat Muriç (dk. 79) (Çaykur Rizespor), Trindade (dk. 52), Bajic (dk. 64) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Saadane (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

