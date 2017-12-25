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Başakşehir’de 5 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipleri tarafından Başakşehir’de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi.

Başakşehirde 5 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

25 Aralık 2017 17:08
Başakşehir’de 5 milyon liralık sahte parfüm operasyonu - Tıkla İzle

Başakşehir’de bir fabrikada sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını alan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler fabrikayı fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler fabrikaya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında bir kişi göz altına alındı. Polis fabrikada yaptığı incelemede dünyaca ünlü markalara ait binlerce dolumu yapılmış sahte parfüm ele geçirdi. Öte yandan fabrikada bidonlarda esans karışımları ,çok sayıda boş parfüm şişesi ve markalara ait etiketler ele geçirildi.
 

Etiketler: Başakşehir

 

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