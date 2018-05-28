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Başakşehir’de bavul içerisinde erkek cesedi bulundu

Başakşehir’de bir gecekondunun bahçesinde bavul içerisinde parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Başakşehirde bavul içerisinde erkek cesedi bulundu

28 Mayıs 2018 09:52
Başakşehir’de bavul içerisinde erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Olay, saat 00:00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar sokak üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde bavul gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede bavul içerisinde parçalanmış halde ceset olduğunu gördü. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Cesedin kime ait olduğunun araştırıldığı, bavulun ise gecekondunun bahçesine kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.  

 

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