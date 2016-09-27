Edinilen bilgilere göre, olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden dev bir inşaat projesinde yaşandı. Proje için yapılan istinat duvarından sesler geldiğini duyan ve çatlaklar oluştuğunu gören çalışanlar, durumu yetkilere bildirdi. Bunun üzerine çalışma alanı hızla boşaltıldı. Bu sırada duvardan toprak parçaları dökülmeye başladı ve dev istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. O anlar bir çalışanın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İnşaatta çalışan işçiler faciadan kıl payı kurtulduğu olayda işçilerin büyük panik yaşadığı ve duvarın çökmesiyle iş makinelerinin alandan çıkartılmaya çalışıldığı görüldü.

Hüseyin Coşkun



