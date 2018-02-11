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Başakşehir'de Epureanu şoku!

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde ev sahibinde Epureanu şoku yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın değişmez ismi, grip olduğu için kadroda yok.

Başakşehirde Epureanu şoku!

11 Şubat 2018 18:19

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada lider Medipol Başakşehir, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev maç öncesinde ev sahibi ekipte Epureanu şoku yaşanıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın değişmezi olan Epureanu, grip olduğu için Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine Chedjou ilk 11'de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'ndan yoksun olacak olan Başakşehir'de, İrfan Can Kahveci ilk 11'de sahaya çıkarken, Mossoro'nun yerine de Arda Turan ilk kez Başakşehir formasıyla ilk 11'de sahada olacak.  

Bozhan Memiş

Etiketler: Başakşehir

 

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