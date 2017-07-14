Başakşehir’de Gökhan ve Mevlüt, imzaladı

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, bu kapsamda kadrosuna Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç’i kattı. Başakşehir, iki oyuncu için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Başkan Göksel Gümüşdağ ve Başkanvekili Çağatay Kalkancı’nın da katılımıyla imza töreni düzenledi.

İki oyuncuyla da sözleşme imzaladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Gümüşdağ, “Mevlüt, yıllardır Fransa’da forma giyiyordu. Onu Abdullah hoca çok istedi. Biz de istedik. Gökhan İnler de Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydi. Abdullah hocanın isteği doğrultusunda teklif götürdük. O da çok olumlu baktı. Şu ana kadar 6 oyuncu aldık. Bütün bonservis bedeli sadece 1 milyon 100 bin Euro. Cengiz’den alacağımız bedel de bu şirketin doğru bir modelde olduğunun kanıtıdır” şeklinde konuştu.

Mevlüt: “Çok heyecanlıyım”

Başakşehir’de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt, “Burada çok değerli insanlar var. Burada çalışacağım için çok mutluyum. Uzun yıllar adım Türk takımları ile anıldı. Bugüne nasipmiş. Gerçekten çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Gökhan: “Başakşehir değerli olduğumu gösterdi”

Beşiktaş’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Gökhan ise, “Güzel bir sene geçirdik. O dosyayı güzel kapadık. Önümüzdeki yıllar Başakşahir için oynayacağım. Bütün herkes bana güveniyor. Bu takıma çok şey verebilirim. Başakşehir’i seçtim çünkü çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

İki oyuncu daha sonra kendilerini 3 yıllığına Başakşehir’e bağlayan sözleşmeye imza attı ve daha sonra forma ile basın mensuplarına poz verdi.

Oğuzhan Ort