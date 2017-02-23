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Başakşehir’de Mossoro sözleşme uzatacak

Medipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu Mossoro, kulübüyle yakında sözleşme uzatacağını söyledi.

Başakşehirde Mossoro sözleşme uzatacak

23 Şubat 2017 12:56

Medipol Başakşehir’in önemli isimlerinden birisi olan Brezilyalı Mossoro, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, zorlu bir rakiple oynayacaklarını ifade ederek, “Biz ikinci yarının ligin ilk yarısından daha zor olacağını biliyorduk. Ama hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Osmanlıspor ligin iyi takımlarından birisi. Ofansif anlamda iyi işler yapıyorlar. Ama genelde dış sahada aldıkları sonuçlar, iç sahada aldıkları sonuçlardan daha iyi. Biz ligin ikinci yarısında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldık. Bunu beklemiyorduk. Ama inanıyorum ki, Osmanlıspor karşısında zor da olsa alacağımız puan ya da puanlar bizi tekrar iddialı duruma getirecektir” dedi.

“Başakşehir’de çok mutluyum”

Takımıyla yeni sözleşme imzalamak için masaya oturduğunu söyleyen Mossoro, “Ben Başakşehir’de çok mutluyum. Buraya geldiğimden bu yana Başakşehir bana çok şey verdi. Ailemle burada çok güzel günler geçirdik ve umarım geçirmeye de devam edeceğiz. Masaya oturduk, ufak tefek detaylar kaldı. Başakşehir’le anlaşacağım” diye konuştu.

“Prensiplerimizden vazgeçmemeliyiz”

Devre arasında bazı takımların ikinci yarıda yeni transferler yapıp, sistem ve hoca değişikliğine giderek daha da güçlü hale geldiğini söyleyen Mossoro, “İkinci yarının maçlarının zor olacağı zaten beklediğimiz bir şeydi. Ben de uzun zamandır Türkiye’deyim ve bunları görüyorum. Ligin ikinci yarısı her zaman daha zorlu geçmiştir. 34 hafta namağlup olmak çok zor. Biz bunu 17 hafta başardık ve 18. haftada Fenerbahçe’ye mağlup olduk. Akabinde Bursaspor’u yenip iyi bir sonuç aldık. Performans artırımı konusunda ikinci yarı daha zor. Takımlar transfer yapıyor, sistemini değiştiriyor, hocalarını değiştiriyor. Bir sürü faktör var bunun içinde. Bizim yapmamız gereken, kendi prensiplerimizinden asla vazgeçmememiz. Bundan sonra devreye giren tek şey, ufak tefek detaylar oluyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort 

Etiketler: Başakşehir, imza, Mossoro


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