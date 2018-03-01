Diğer
Kategoriler

Başakşehir’de oto hırsızları ortalığı birbirine kattı

Başakşehir’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan oto hırsızları ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin yolu kestiğini gören hırsızlar cadde üzerindeki araçlara çarparak yolu açmaya çalıştı.

Başakşehirde oto hırsızları ortalığı birbirine kattı

01 Mart 2018 10:53
Başakşehir’de oto hırsızları ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Hırsızlar polis ekipleri tarafından araca ateş açılarak durdurulabildi. Yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Başakşehir’de meydana geldi. Polis ekipleri tarafından daha önceden takibe alınan oto hırsızı iki kişi yeni bir araç çaldığı sırada ekipler tarafından suçüstü yapılmak istendi. Polisi karşılarında gören hırsızlar kaçmak istedi ancak polis ekiplerinin yolu kapatması sonucu kaçamadı. Hırsızlar son çare olarak da cadde üzerinde bulunan araçlara çarparak kaçmayı denedi. Ancak polis ekipleri tarafından aracın lastiklerine ateş açılarak aracın hareket etmesini önlediler. Hırsızlar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı Bu sırada yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç