Başakşehir’de oto hırsızları ortalığı birbirine kattı

Hırsızlar polis ekipleri tarafından araca ateş açılarak durdurulabildi. Yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Başakşehir’de meydana geldi. Polis ekipleri tarafından daha önceden takibe alınan oto hırsızı iki kişi yeni bir araç çaldığı sırada ekipler tarafından suçüstü yapılmak istendi. Polisi karşılarında gören hırsızlar kaçmak istedi ancak polis ekiplerinin yolu kapatması sonucu kaçamadı. Hırsızlar son çare olarak da cadde üzerinde bulunan araçlara çarparak kaçmayı denedi. Ancak polis ekipleri tarafından aracın lastiklerine ateş açılarak aracın hareket etmesini önlediler. Hırsızlar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı Bu sırada yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.