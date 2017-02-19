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Başakşehir’de silahlı kuyumcu soygunu

Başakşehir’de kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilo atın çalarak kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Başakşehirde silahlı kuyumcu soygunu

19 Şubat 2017 07:54
Başakşehir’de silahlı kuyumcu soygunu - Tıkla İzle

Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi araçla kuyumcu dükkanına gelerek dükkanının kepengini kırdı. İçeri giren soyguncular içeride bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisiyle karşılaşan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. yapılan incelemelerde kuyumcudan yaklaşık 2 kilo altın çalındığı tespit edildi.

Polis kaçan şahısların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlatırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

Murat Solak

Etiketler: Başakşehir, Silahlı kuyumcu soygunu


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