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Başakşehir’den 10 ay sonra 5 gol

Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 10 ay sonra bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehirden 10 ay sonra 5 gol

20 Kasım 2017 13:15

Süper Lig’in formda ekiplerinden Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray’ı ağırladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, puanını 26’ya yükseltti ve zirveye ortak oldu. Galatasaray gibi güçlü bir rakibi böyle farklı skorla geçerek dikkatleri üzerine çeken Abdullah Avcı’nın takımı, aynı zamanda tam 10 ay sonra da ligde bir maçta rakip ağlara 5 gol bıraktı. En son geçtiğimiz sezonun 17. haftasında 14 Ocak 2017’de evinde Kayserispor’u 5-0 mağlup ederek bu gol sayısına ulaşan Başakşehir, aylar sonra aynı senaryoyu Galatasaray karşısında yaşadı.

Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonunda iki müsabakada daha 5 gol atma başarısı göstermişti. Ligin 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 5-0 ile geçen turuncu-lacivertli takım, 9. haftada da evinde oynadığı Akhisarspor mücadelesinden de 5-1’lik galibiyetle sahadan ayrılmayı başarmıştı. 

Uygar Aydın
 

Etiketler: Başakşehir

 

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