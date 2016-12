Ziraat Türkiye Kupası (Maç sonucu) Medipol Başakşehir: 6 - Göztepe: 2

Maçtan dakikalar

8. dakikada Soner'in elle müdahalesi sonrası verilen penaltı için topun başına geçen Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada sağ kanattan Cikalleshi'nin ortasında Samuel Holmen kafa vuruşu ile ağları havalandırdı. 2-0

23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi sert bir vuruşla ağları sarstı. 3-0

26. dakikada çalımlarla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Tayfur'un pasında Kone beklemenden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

33. dakikada sol kanattan Leroy George'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mehmet Erdem gelişine vuruşunda topu ağlara gönderdi. 3-2

38. dakikada sol kanattan atılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

82. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışı sağ çaprazdan İsmail Can'ın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

84. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Cheikhou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2

89. dakikada savunmanın arkasında atılan topla buluşan Napoleoni meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-2

BAŞAKŞEHİR 6-2 GÖZTEPE MAÇIN

GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Samet Çavuş xx

Medipol Başakşehir: Ufuk xx, Alparslan xx (Ferhat Öztorun dk. 77 x), Uğur xx, Musa Muhammed xx, Attamah xx, Dieng xx, Doka x (Cenk Ahmet dk. 60 xx), Rotman xx, Holmen xx, Napoleoni xx, Cikalleshi xx (Mustafa Pektemek dk. 59 x)

Yedekler: Faruk Çakır, Mustafa Toprak, Okan Saraçoğlu

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Mehmet Bakırbaş xx, Lokman Gör xx, Emre Can xx, Tanju xx (İsmail Can dk. 44 x), Doğa Kaya xx, Mehmet Erdem xx, Burak Çolak xx (Umut Nayir dk. 54 x), Soner xx, Tayfur xx (Prince Segbefia dk. 72 x), Kone xx, Leroy George xx

Yedekler: Yavuz, Fatih, Salim, Metin

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Holmen (dk. 12), Cikalleshi (dk. 8 ve 23 ), Stefano Napoleoni (dk. 38 ve 89), Cheikhou (dk. 84) (Medipol Başakşehir), Famoussa Kone (dk. 26), Mehmet Erdem (dk. 33) (Göztepe)

Sarı kartlar: Holmen, Rotman (Medipol Başakşehir), Emre Can, Tayfur, Lokman (Göztepe)