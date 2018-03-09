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Başakşehir'den kritik puan kaybı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, önümüzdeki hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi kritik bir üç puan kaybetti.

Başakşehirden kritik puan kaybı

09 Mart 2018 22:26

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmadan önce Galatasaray ile birlikte 50 puana sahip olan Başakşehir, rakibinin ardından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyordu. Ancak turuncu-lacivertliler, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından zirve yarışında da büyük yara aldı. Önümüzdeki hafta sahasında karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesine avantajlı çıkmak isteyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, aldıkları bu yenilgiyle adeta fırsat tepti. Haftaya Kartal'ın üç puan önünde giren turuncu-lacivertli ekip, yarın Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde averaj farkıyla siyah-beyazlıların arkasına düşerek üçüncü sıraya gerileyecek. Ligin sonunda mutlu sona ulaşma adına önünde zorlu maçlar bulunan Medipol Başakşehir, Alanyaspor karşısında yaşadığı bu kaybı Beşiktaş müsabakasında telafi etmek isteyecek.
Turuncu-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon evinde 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında olası bir mağlubiyet alması halinde ise yarıştan bir hayli uzaklaşacak.  

Uygar Aydın
 

 

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