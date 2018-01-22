Diğer
Kategoriler

Başakşehir'i defansı sırtlıyor

Süper Lig'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'i gol yollarında defansın önemli isimleri Epureanu ve Attamah sırtlıyor. Bu iki oyuncu, turuncu-lacivertlilerin attığı 34 golün 7'sine katkı sağladı.

Başakşehiri defansı sırtlıyor

22 Ocak 2018 10:52

Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünü lider kapatan ve ikinci yarının ilk maçında da deplasmanda Bursaspor'u 3-0 ile deviren Medipol Başakşehir'in gol yollarında ilginç bir ikili dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertlilerin deneyimli stoperi Alexandru Epureanu ile 23 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah toplamda 7 gole ulaşarak takımlarına skor anlamında ciddi katkı sağladı.

Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi olan Epureanu'nun 4 golü bulunuyor. Moldovalı futbolcu, 7. haftadaki Göztepe ve 17. haftadaki Osmanlıspor maçlarında 1'er gol atarken, 16. haftada Başakşehir'in Antalyaspor'u ağırladığı mücadelede ise 2 gol kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın Ganalı savunmacısı Attamah ise geride kalan 18 haftada rakip ağları 3 kez sarstı. Genç oyuncu, 4. haftada deplasmanda oynanan ve 3-2 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe maçında takımını öne geçiren golü atmıştı. Ligin 12. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik galibiyette de sahne alan Attamah, bu mücadelede de fileleri havalandırmayı başardı. 23 yaşındaki futbolcu, son olarak da dün oynanan Bursaspor müsabakasında gol sevinci yaşadı. Joseph Attamah, söz konusu karşılaşmaların hepsinde takımının ilk gollerini kaydetti ve bu gollerin tamamı da kafa vuruşlarından geldi. 

Uygar Aydın
 

Etiketler: Başakşehir, defans

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç