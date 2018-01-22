Başakşehir'i defansı sırtlıyor

Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünü lider kapatan ve ikinci yarının ilk maçında da deplasmanda Bursaspor'u 3-0 ile deviren Medipol Başakşehir'in gol yollarında ilginç bir ikili dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertlilerin deneyimli stoperi Alexandru Epureanu ile 23 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah toplamda 7 gole ulaşarak takımlarına skor anlamında ciddi katkı sağladı.

Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi olan Epureanu'nun 4 golü bulunuyor. Moldovalı futbolcu, 7. haftadaki Göztepe ve 17. haftadaki Osmanlıspor maçlarında 1'er gol atarken, 16. haftada Başakşehir'in Antalyaspor'u ağırladığı mücadelede ise 2 gol kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın Ganalı savunmacısı Attamah ise geride kalan 18 haftada rakip ağları 3 kez sarstı. Genç oyuncu, 4. haftada deplasmanda oynanan ve 3-2 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe maçında takımını öne geçiren golü atmıştı. Ligin 12. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik galibiyette de sahne alan Attamah, bu mücadelede de fileleri havalandırmayı başardı. 23 yaşındaki futbolcu, son olarak da dün oynanan Bursaspor müsabakasında gol sevinci yaşadı. Joseph Attamah, söz konusu karşılaşmaların hepsinde takımının ilk gollerini kaydetti ve bu gollerin tamamı da kafa vuruşlarından geldi.

Uygar Aydın

