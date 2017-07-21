Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir'in Brugge programı belli oldu. Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, 26 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı karşılaşma için 24 Temmuz Pazartesi günü Belçika'ya gidecek. Oostkamp'a gidecek olan Medipol Başakşehir, salı günü Belçika saatiyle 17.30'da düzenlenecek olan basın toplantısının ardından ilk 15 dakikası basına açık yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 26 Temmuz Çarşamba oynanacak olan karşılaşmanın ardından kafile İstanbul'a geri dönecek.