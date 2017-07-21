Diğer
Kategoriler

Başakşehir'in Brugge programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in programı belli oldu.

Başakşehirin Brugge programı belli oldu

21 Temmuz 2017 16:27

Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir'in Brugge programı belli oldu. Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, 26 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı karşılaşma için 24 Temmuz Pazartesi günü Belçika'ya gidecek. Oostkamp'a gidecek olan Medipol Başakşehir, salı günü Belçika saatiyle 17.30'da düzenlenecek olan basın toplantısının ardından ilk 15 dakikası basına açık yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 26 Temmuz Çarşamba oynanacak olan karşılaşmanın ardından kafile İstanbul'a geri dönecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!