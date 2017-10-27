Başakşehir'in konuğu Akhisarspor

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.30'da 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşacak. Bu maç öncesi iki takımın da 5 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucu 17 puanı bulunuyor. Bu aşamada averaj farkının ortaya girmesiyle yeşil-siyahlılar 3., turuncu-lacivertliler ise 5. sırada kendine yer buluyor.

Ligde 9. randevu

Başakşehir ile Akhisar, Süper Lig kariyerlerindeki 9. randevularına çıkacak. Geride kalan 8 maçta turuncu-lacivertlilerin galibiyetlerde 5'e 2 üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 18 gol atarken, Manisa ekibi ise rakip ağları 5 defa havalandırabildi.

Akhisar formda

Sezona çok iyi başlayan ve 9 karşılaşmada sadece 2 mağlubiyet alan Akhisarspor, güçlü rakiplerini geride bıraktığı bu dönemde 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'yi evinde 2-1, bir sonraki hafta ise Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 mağlup eden yeşil-siyahlılar, bu performansını Başakşehir karşısında da göstermek istiyor.

Düdük Aydınus'ta

İki takım arasında oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Uygar Aydın

