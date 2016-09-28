Erzurumlu Başarılı Teknik Direktör Ünal Özbey 2 yıl ara verdiği Başakşehirspor’a yeniden geri döndü. Başakşehir alt yapısında 3 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na giderek orada önemli başarılara imza atan Teknik Direktör Özbey "Yeni sezonda da Başakşehir'de görev alacağım. Burada çok karakterli bir sporcu grubuna sahibim. Burada daha yapacak işlerim olduğuna inanıyorum. Bu sezon geçtiğimiz sezona göre üzerine daha iyi şeyler ekleyeceğiz. Altyapıda öncelikli hedefimiz ahlaklı, donanımlı, sportif değerleri yüksek olan bireyler ve iyi futbolcular yetiştirmek. Yeni sezonun bütün kulüpler için hayırlı olmasını diliyorum. Bütün çocuklar için sakatlıksız, sorunsuz, başarı dolu tamamlayacakları bir lig temenni ediyorum.” diye konuştu.