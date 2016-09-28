Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Başakşehirspor altyapısı Erzurumlu Başarılı Teknik Direktör Özbey'e emanet

Başakşehirspor altyapısı Erzurumlu Başarılı Teknik Direktör Özbey'e emanet

Genç yaşına rağmen yaptığı başarılı çalışmalar ile birçok kulübün talip olduğu Erzurumlu Başarılı Teknik Direktör Ünal Özbey yeni sezonda da U12 Başakşehirspor ile sözleşme imzaladı.

Başakşehirspor altyapısı Erzurumlu Başarılı Teknik Direktör Özbeye emanet

28 Eylül 2016 09:32

Erzurumlu Başarılı Teknik Direktör Ünal Özbey 2 yıl ara verdiği Başakşehirspor’a yeniden geri döndü. Başakşehir alt yapısında 3 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na giderek orada önemli başarılara imza atan Teknik Direktör Özbey "Yeni sezonda da Başakşehir'de görev alacağım. Burada çok karakterli bir sporcu grubuna sahibim. Burada daha yapacak işlerim olduğuna inanıyorum. Bu sezon geçtiğimiz sezona göre üzerine daha iyi şeyler ekleyeceğiz. Altyapıda öncelikli hedefimiz ahlaklı, donanımlı, sportif değerleri yüksek olan bireyler ve iyi futbolcular yetiştirmek. Yeni sezonun bütün kulüpler için hayırlı olmasını diliyorum. Bütün çocuklar için sakatlıksız, sorunsuz, başarı dolu tamamlayacakları bir lig temenni ediyorum.” diye konuştu. 

Etiketler: Başakşehirspor altyapısı, Erzurumlu Teknik Direktör Ünal Özbey


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!