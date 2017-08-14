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Başaran: 'Art in Hospital' projesi büyük yankı uyandırdı'

İstanbul Cerrahi Hastanesi İşletme Direktörü Banu Başaran, hastane içerisinde oluşturulan 'Art in Hospital' projesinin Türkiye’de yankı uyandırdığını belirtti. Başaran, hastane çalışanlarının ve hastaların eserlerinden oluşan bir de sergi açmayı planladıklarını söyledi.

Başaran: Art in Hospital projesi büyük yankı uyandırdı

14 Ağustos 2017 12:05

İstanbul Cerrahi Hastanesi İşletme Direktörü Banu Başaran, ‘Art in Hospital’ projesi hakkında bilgi verdi. Başaran, ‘Art in Hospital’ projesinin ardından hastane çalışanlarının ve hastaların eserlerinden oluşan bir sergi açmayı da planladıklarını belirtti.

‘Art in Hospital’ projesi hakkında konuşan Başaran, ”Hastanemizin konumu gereği şehrin merkezinde olması ve bilinen bir isim taşıması nedeniyle yakın çevremizdeki diğer özel hastanelerden hizmet farkı oluşturmamız gerekiyordu. Sosyal sorumluluk projesinin pazarlama stratejilerindeki önemini çok iyi bildiğimiz için fark yaratacak bir proje olmasını istedik. Farkındalık oluşturmak adına değişik açılar bulmamız gerekiyordu bunun için hastane içinde ‘galeri’ ve ‘atölye’ fikrinin müşterilerimize başka bir bakış açısı getireceğini düşündük. Bu sayede hem toplumdaki görevimizi yerine getirmek hem de çalışan motivasyonu geliştirmek istedik. Parçadan bütüne giderek ‘Yaşatmak Sanattır’ mottosuyla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Çalışanlarımızın ve hastalarımızın eserlerinden oluşan bir galeri açmayı da planlıyoruz”

İstanbul Cerrahi Hastanesi olarak çalışanların ve hastaların eserlerinden bir sergi açmayı planladıklarını belirten Başaran, “Sanat ve sağlığın iç içe ele alındığı sağlık hizmeti sunma farkını yaşatıyoruz. Kadına Dair Her şey, güzellik, sağlıklı yaşam, sanatın iyileştirici gücünün etkisini bu alanda kullanıyoruz. Odalarda ve bekleme alanlarında resim yapabilecekleri olanakları temin ediyoruz. Çalışanlarımızın ve hastalarımızın eserlerinden oluşan bir galeri açmayı da planlıyoruz” dedi.

“Art in Hospital projesi tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı”

Proje ile ilgili geribildirimleri de değerlendiren Başaran şunları kaydetti: “İstanbul Cerrahi Hastanesi olarak amacımız hastanemizi soğuk dört duvarlı hastane yapısından çıkararak bir yaşam merkezi haline getirmek. 'Yaşatmak Sanattır' sloganımızla Art in Hospital projesini birleştirip, yeni dönemde sanatla iç içe bir hastane olmayı hedefleyerek yola çıktık. Bu bağlamda hastane olarak Türkiye’de bir ilke imza attık. Art in Hospital projesi tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı ve basında oldukça geniş yer buldu. Projeden haberdar olan hemen herkesten olumlu dönüşler aldık ve almaya devam ediyoruz. Farklı olmayı başardığınızda ve yapılan iş sosyal sorumluluk anlamında da yüreklere dokunduğunda başarı kaçınılmaz oluyor. Sanırım biz de bunu başardık”. 


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