Başarılı futbolcu dünya evine girdi

TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor’da oynayan Gökhan Karadeniz, düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Genç futbolcu, Karacabey’de yapılan düğünle Kübra Yıldırım’la evlendi. Çiftin nikahını Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kıyarken, nikah şahitliğini ise BB Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz ve Nafiz Karadeniz yaptı. Kübra Yıldırım’la dünya evine giren Gökhan Karadeniz’i bu mutlu gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Futbol hayatına Karacabey’de amatör olarak Karacabeyspor’da ilk adımı atan Gökhan Karadeniz, profesyonel futbol hayatına Hatayspor’da başladı. Karadeniz, ardından sırasıyla Aydınspor ve Altınorduspor’da oynadıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’a transfer oldu. Trabzonspor’un kiralık olarak verdiği Antalyaspor’da bir sezon oynayan Gökhan Karadeniz daha sonra İzmir ekiplerinden Göztepespor’a transfer oldu. 1,5 yıl Göztepespor’da oynayan ve devre arasında Bandırmaspor’a transfer olan Karadeniz, geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor’a giderek futbol hayatını burada devam ettirdi.

Halil İbrahim Tunalı

