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Başbakan Abe Japon savunma sistemini güçlendirme sözü verdi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore’nin bölgede giderek artan tehdidine karşı gerekli savunmayı sağlama sözü verdi.

Başbakan Abe Japon savunma sistemini güçlendirme sözü verdi

17 Kasım 2017 09:58

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, parlamentoda yaptığı konuşmada Kuzey Kore tehdidinin ülkesinin 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri karşılaştığı en ciddi güvenlik sorunu olduğunu söyleyerek, savunma önlemlerini arttırma sözü verdi. Abe, Kuzey Kore'nin bu sene altı nükleer deneme yaptığını, füzelerin Japonya üzerinden uçtuğunu söyleyerek, durumu ulusal bir kriz olarak nitelendirdi.

Başbakan Abe, Kuzey Kore'nin provokasyonu tırmandırdığı bir ortamda herhangi bir acil duruma tepki gösterebilmek için Japonya'nın ABD ile ittifakı kapsamında somut adımlar atacağını söyledi. Abe, Japonya'nın füze savunma kapasitesini daha da güçlendireceğini belirtti.

Japonya’nın savunma harcamaları Abe'nin 2012 yılında göreve başlamasıyla birlikte artmaya başladı. Tokyo, daha fazla Amerikan füze savunma sistemi satın almayı planladığını açıkladı.

Etiketler: abe, japonya

 

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