Başbakan açıkladı! İşte yeni Bakanlar Kurulu

Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir. Bakanlar Kurulu zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Demokraside, siyasette olan bir şeydir" dedi.
15 BAKAN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Başbakan Yıldırım, "Bakanlar revizyonu kapsamında 15 bakan görevine devam ederken, 5 yeni milletvekilimiz yeni görev yapacak üye olmuştur'' ifadelerine yer verdi.
İşte yeni Bakanlar Kurulu:
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarı Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfekçi
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Nuretiin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan
Ulaştırma Bakanı: Ahmet Arslan