Başbakan açıkladı! İşte yeni Bakanlar Kurulu

Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir. Bakanlar Kurulu zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Demokraside, siyasette olan bir şeydir" dedi.

15 BAKAN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Başbakan Yıldırım, "Bakanlar revizyonu kapsamında 15 bakan görevine devam ederken, 5 yeni milletvekilimiz yeni görev yapacak üye olmuştur'' ifadelerine yer verdi.

İşte yeni Bakanlar Kurulu:

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarı Eroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfekçi

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nuretiin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma Bakanı: Ahmet Arslan