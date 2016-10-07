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Başbakan açıkladı: Ufukta erken seçim mi var?

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim iddialarını yalanladı.

Başbakan açıkladı: Ufukta erken seçim mi var?

07 Ekim 2016 14:13
Başbakan açıkladı: Ufukta erken seçim mi var? - Tıkla İzle

Ankara’da Cuma namazı sonrası basının karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım, bugün AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin bir erken seçim işareti olup olmadığı sorusu üzerine, “Her söylenene inanmayalım. AK Parti’de toplantı her zaman olur. Milletvekillerimizle bugün sohbet edip, değerlendirme toplantısı yaptık. Ankara’nın projelerini görüştük” dedi.

MİNİ ANAYASA PAKETİ

Yıldırım, üzerinde uzlaşılan mini anayasa paketi konusunda liderlerle görüşme yapmayı planladığını kaydederek, “Mini anayasa çalışmaları bitti. İleride bu konuyu bir sonuca bağlamak için CHP ve MHP Genel Başkanlarıyla bir görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞİKA’DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI

Başbakan Yıldırım, Başika’daki Türk askeri varlığını hedef alan açıklamalar yapan Irak Merkezi hükümetini de bir kez daha eleştirerek, “Askerimiz orada görevini yapıyor, DAEŞ ile mücadele ediyor. 60 ülkeden orada mücadele eden var. Irak ile gönül bağı olmayan birçok ülkenin orada askeri var. Dolayısıyla Bağdat’ın bu ve buna benzer açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı buluyorum. Irak’ın toprak bütünlüğüyle ilgili düşmanca tutum ve davranışımız yok. Bölgenin huzuru ve çatışmanın önlenmesi için sorumluluk taşıyoruz. Bağdat hükümeti buna takılacağına terör örgütüne karşı bir şey yapsın” diye konuştu.

TAM GÜN EĞİTİM

Tam gün eğitime 2019 yılında geçileceğini hatırlatan Binali Yıldırım, derslik eksiği konusunda, “Büyük şehirlerimize yeni derslikler yapmak suretiyle tam gün eğitim sürecini tamamlamış olacağız" dedi.

“KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ OLMAMIŞ GİBİ DAVRANIYOR”

Yıldırım’ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Başbakan, “Anamuhalefet lideri 15 Temmuz’u bıraktı, sanki millet mağdur olmamış gibi bir mağdur edebiyatı gidiyor. Milletin mağduriyeti mi önemli, darbecilerin mağduriyeti mi önemli? Kimse bu terör örgütünün yaptıklarını sulandırmaya kalkmasın” diye konuştu.

Etiketler: Binali Yıldırım


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