Başbakan Binali Yıldırım: Abdullah Gül aday olacaksa olur, olmazsa olmaz

Başbakan Yıldırım, İzmir Alsancak garında, gazetecilerin katılımıyla 'Başbakan ile Gündem' adlı ortak canlı yayına konuk oldu. Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül’ün muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, “Bize ne ya. Biz işimize bakalım. Aday olursa olur, olmazsa olmaz. Niye bu kadar, memleketin gündemini işgal etmeye hakkı var mı kimsenin? Adaysa, buyurur çıkar. Milletin işi gücü var. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba. Ben değerlendirmelerimi yapmıştım zaten. Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor. Abdullah Bey'in, başından beri gelip ‘ben partimin yanındayım, görevim bitti, partim ne görev veriyorsa hazırım’ demesini beklerdim. AK Parti'de gelenek böyledir” diye konuştu.

"Bence başka bir yere savruldu gitti"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: “Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, esasında, o dönemin başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir işi yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama, "ben partimi bırakmam, burada yapacak çok iş var, Abdullah Bey olsun" dedi ve büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde arkadaşlarımızın "sen geç" demelerine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bu kadarını söylüyorum, daha ne söyleyeyim. Ama bence başka bir yere savruldu gitti.”

"Seçime her an hazır partiyiz"

AK Parti’nin seçime her zaman hazır bir parti olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Siyasette garanti yok. Seçime her an hazır partiyiz. Hiç seçim olmayacak gibi çalışırız. Ama yarın seçim olacak gibi de hazırız. Bu seçimin önemli bir özelliği var. Bu seçim Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açacak. Türkiye yeni bir yönetim değişikliğine gitti” ifadelerini kullandı.

"Kemiklerini sızlatırsınız"

Programda “Bugün Saadet Partisi'nin, Erbakan'ın misyonuyla ne alakası var?” diye soran Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “Tabanını bundan ayrı tutuyorum. Tabana benim saygım var. 28 Şubat'ta rahmetli Erbakan'ın devrilmesi için her türlü oyunun içine girenleri siz ödüllendirirseniz ve adını bir de ‘Erbakan Ödülleri’ koyarsanız onun kemiklerini sızlatırsınız. Soruyorlar Saadet Partisi Genel Başkanı'na ‘AK Parti'yle ittifak yapacak mısınız?’ diye. Diyor ki ‘yapacağız, anahtarları teslim etsinler, o zaman yaparız’ Bu ne demek, ne ciddiyetsizlik bu?"