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Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt’ta

Başbakan Binali Yıldırım bir dizi açılış programına katılmak üzere Bayburt’a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburtta

06 Kasım 2016 13:58

Başbakan Yıldırım, Erzincan programı sonrası beraberindeki Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’la birlikte Bayburt’a geldi.

Başbakan Yıldırım, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, milletvekilleri, siyasiler ve bürokratlar tarafından karşılandı. Bayburt’a 105 milyon liralık yatırım müjdesiyle birlikte gelen Başbakan Binali Yıldırım, Saat Kulesi meydanında temel atma ve toplu açılış programında konuşacak.

Gerçekleştirilecek temel atma ve toplu açılış yatırımlarını kapsayan liste şu şekilde:

Bayburt-Merkez Konursu Barajı 7 milyon 774 bin 553 Türk Lirası, Bayburt-Merkez Yukarı Pınarlı Göleti Sulaması İkmali 1 milyon 480 bin 505 Türk Lirası, Bayburt-Merkez Harmanözü Köyü Yerleşim Alanlarının Kale ve Yayla Dereleri Islahı 1 milyon 496 bin 250 Türk Lirası, Yeni Orman Yolları, Sanat Yapısı Yapımı 293 bin Türk Lirası, 24 Derslikli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi + 300 Öğrencilik Pansiyon + 2 Atölye + Spor Salonu 18 milyon 293 bin 605 Türk Lirası, Bayburt Eğitim Fakültesi 17 milyon 823 bin Türk Lirası, 60 Dairelik Lojman 8 milyon 243 bin Türk Lirası, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak Bayburt 2 bin Kişilik Öğrenci Yurdu 30 milyon Türk Lirası, 15 Temmuz Şehitler Parkı 7 milyon 500 bin Türk Lirası, Atık Su Arıtma Tesisi 10 milyon Türk Lirası ve 7 Adet Sentetik Saha 1 milyon 500 bin Türk Lirası. 

Ahmet Akbuğa - Beşir Kelleci
BAYBURT


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