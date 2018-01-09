Başbakan Binali Yıldırım, cenaze törenine katıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın KOAH hastası olan kayınpederi Hüseyin Aytaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Aytaç için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Partili Milletvekilleri katıldı. Törende Mustafa Ataş, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hüseyin Aytaç için dua edildi ve helallik alındı. Başbakan Binali Yıldırım ve cenazeye katılanlar tabutu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Hüseyin Aytaç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Çekmeköy Mezarlığı'na götürüldü.

Mustafa Esen - Metin Başar

