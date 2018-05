Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da !

Başbakan Yıldırım, Cuma günü İstanbul Yenikapı’da yüz binlerce vatandaş ile bir araya gelip zulmün karşısında dimdik durduklarını, şimdi ise Diyarbakır'da onbinlerin katılımı ile Diyarbakır'da olduklarını söyledi. Konuşmasında İsrail ve terör örgütü PKK'ya sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, Haremi şerifte kan döken israil'i de kınadığını belirterek, masum çocukların, bebeklerin üzerine kurşun yağdıran bu alçakların daima utanç içinde yaşayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK'ya da tepki gösteren Yıldırım, "Biz her sorunumuzu çözeriz, yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin" dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Başbakan Binali Yıldırım, bütün ilçelerin isimlerini tek tek sayarak vatandaşlara selam gönderdi. Başbakan Yıldırım, "Bizleri bir araya getiren sizlerle buluşturan Mevla’ma hamd olsun. Buradan Kayapınar, Kocaköy, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Sur, Yenişehir, Kulp, Lice’ye, Silvan’a bütün Diyarbakırlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yüce Allah oruçlarımızı kabul etsin. Rabbimiz birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, aynen bugünkü gibi yapsın. Kardeşliğimizi de bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bugün burada İsrail’in zulmünü lanetlemek ve Filistinlilerle dayanışmamızı göstermek için tarihi Diyarbakır’dayız. Selam olsun ey güzel ve vefalı Diyarbakır. Surlarınla, Mardin Kapınla, Kırklar Dağınla, buram buram tarih kokan, şarkıların, türkülerin ile kültür kokan, Sahabelerinle, Hz Süleyman’ınla, Ulucami’nle İslam kokan Diyarbakır. Kudus’te Mescid-i Aksa'yı bekleyen Igdırlı Hasan Onbaşı’nın kardeşi Diyarbakır. Kudüs’ü Diyarbakır’dan selamlıyorum.

Selahattin Eyyübi'nin torunlarıyla Mescid-i Aksa’yı hürmetle selamlıyorum. Kudüs Selahattin Eyyübi'yi iyi bilir, iyi tanır. Kudüs fatihi sizin evladınız Selahattin Eyyübi'yi de rahmetle anıyorum. Haremi şerifte kan döken İsrail'i de kınıyorum. Masum çocukların, bebeklerin üzerine kurşun yağdıran bu alçaklar daima utanç içinde yaşayacaklar. Bize düşen zulmün, zalimin karşısında omuz omuza hep beraber olmaktır. Allah hepimizden razı olsun. Kardeşliğimizi ebedi kılan Rabbim kalplerimizi birleştirsin" diye konuştu.

"Bir yandan seçime giderken, diğer yandan kardeşlerimizin, komşularımızın acılarıyla ilgileniyoruz"

Başbakan Yıldırım, bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan kardeşlerinin, komşularının acılarıyla ilgilendiklerini söyledi. Yıldırım, "Bir yandan seçime giderken diğer yandan da kardeşlerimizin, komşularımızın acılarıyla da ilgilenmek durumundayız. Biliyorsunuz Cuma günü İstanbul Yenikapı’da yüz binlerce vatandaş ile bir araya gelip zulmün karşısında dimdik durduk, şimdi de on binlerin önünde Diyarbakır’dayız, sizlerle beraberiz. Buradan milletin adamı Türkiye sevdalısı cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını size iletiyorum. Türkiye’nin sesini hem İstanbul hem de Diyarbakır'dan dünyaya duyurmak çok önemlidir. Evet, hepimiz Filistinliyiz. Filistin’le dayanışma içerisindeyiz. Bizler aynı bedeniz, aynı ruhuz. Diyarbakırlı bin 400 yıllık kardeşliğimizin gereği olarak Filistin’in Gazze'nin yanındadır. Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabi bu mübarek şehirde yatıyor, Diyarbakır'da yatıyor. Bu güzel şehir peygamberimizin yüzünü görmüş ona yoldaşlık yapmış 41 sahabeye ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır’da bulunan peygamberleri, sahabeyi kiramı hürmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

"İsrail yönetimi görülmemiş bir katliam gerçekleştirdi"

Konuşmasında İsrail'in yaptıklarına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mübarek ramazan ayına huzur içinde girmeyi beklerken, ne yazık ki İsrail yönetimi görülmemiş bir katliam gerçekleştirdi. Ülkeleri için barışçıl gösteri yapmak isteyen Filistinli çocukların, kadınların üzerine acımasızca kurşun yağdırdılar. Bütün İslam ümmetinin, kalbine hancer sapladılar. Allah zulüm düzenlerini başlarına yıksın. Dünyaya hükmetmeye çalışan zalimler Müslümanların başlarını öne eğdirmek istiyorlar. Selahattin’i Eyyübi’nin, Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Memed’in intikamını almak istiyorlar. Ama buna izin verir mi Diyarbakır? Diyarbakır her zaman dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan bir şehrimizdir. Bizler şerefimizle yaşamaya aht etmiş Rabbimize söz vermişiz. Zalimlere, katillere ruhlarını düşmanlara satan alçaklara boyun eğmeyiz. Hak ve adalet yolundan asla ayrılmayız. Her türlü ayrımcılığı, ırkçılığı reddedeceğiz. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü".

"Bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin"

Başbakan Yıldırım konuşmasında PKK terör örgütüne de sert sözlerle yüklendi. Terör örgütünün millet ile aralarına girmesini istemediğini belirten Başbakan Yıldırım, "Hepimiz kardeşiz. Çünkü Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, onun için biriz ve beraberiz. Şiddetin her türlüsünü reddedeceğiz. Sorunlarımızı konuşacağız, görüşerek akılla halledeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Her sorunumuzu çözeriz, yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin. Gençlerin kanına giren alçak terör örgütünü Allah’a şükür sizlerin desteği ile ülkemize, ilimize zarar veremeyecek duruma getirdik. Kalu belada Allah’a verdiğimiz sözü yerine getirmek için ne kendi hukukumuzu çiğneteceğiz, ne de başkasının hukukunu çiğneteceğiz. Bizim anlayışımızda insan yaratılanların en üstünüdür. Şiddet, nefret ve gözyaşından beslenenler bunu anlayamaz. Biz bu birlik ruhu ile can kardeşiyiz. Türkiye'nin bütün vatandaşları eşittir, özgürdür, bu ülkede hiçbir kimse birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayrılamaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, tümü Müslüman aleminin İsrail'i nefretle kınadığını söyledi. Türkiye'nin de tek vücut olarak İsrail'i kınadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Diyarbakır’dan İstanbul’a, Bingöl’den İzmir’e 81 milyon vatan evladına, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail’ı kınadığımı buradan, Diyarbakır’dan bir kez daha ilan ediyorum. Millet olarak Filistinlilerin yanında olduk ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Filistin Türkiye’nin de meselesidir, bütün İslam ümmetinin meselesidir. Bizler Selahattin Eyyübulerin, Sultan Abdulhamid'in, Sultan Alparslan'ın torunlarıyız. Bizim sırtımızda koca bir tarihin yükü var. Avrupa Ortaçağ karanlığında can çekişirken bizim ecdadımız yeryüzüne ışık saçıyordu. Biz yüz yıllarca farklı inanç ve düşünceleri bir arada tutarak yaşadık, bugün de birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışma ruhumuzu korumaya devam ediyoruz. Onun için dünyanın bütün mazlumlarının yanındayız, bunun için kan döken terör örgütlerinin karşısındayız. PKK’nın, YPG, DEAŞ, FETÖ’nün de alayının da karşısındayız" diye konuştu.

"PKK'nın Kürtler diye bir derdi yok"

Bölge halkının PKK'ya karşı uyanık olması gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, PKK'nın Kürtler diye bir sorunu olmadığını söyledi. Yıldırım, "Emperyalistler bizim çocuklarımız üzerinden proje kuruyor uyanık olalım. PKK’nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Bu sorunun da evel Allah hep birlikte üstesinden geldik. Artık gençlerimizi dağa çıkaramıyorlar artık evlerimizi basıp insanlarımızı aldıramıyorlar, huzurumuzu bozamıyorlar, bozamayacaklar. Çünkü bu ay yıldızlı bayrağı sallayan Diyarbakır teröre en güzel cevabı veriyor. İşte Diyarbakır, işte birlik, işte kardeşlik" ifadelerini kullandı.

"Ellerine tutuşturulan silahlarla kendi ülkelerine, kendi insanına acı yaşatıyorlar"

Terör örgütlerinin ellerine tutuşturulan silahlarla kendi ülkelerine, kendi insanlarına acı yaşattığını belirten Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Onların üzerlerimize saldığı örgütlerdir. Ellerine tutuşturulan silahlarla kendi ülkesine, kendi insanına acı yaşatıyorlar. Biz bunlara karşı uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim acı ve gözyaşı kaderimiz değil. Hamdolsun bütün zor zamanlar geride kaldı. Çukur kazdılar, kazdıkları çukura kendileri düştü. Şimdi artık o çukurların hepsi kapandı, yıkılan yerler yeniden yapıldı. Camiler, evler, iş yerleri hepsi yeniden yapıldı. Şimdi kırılan gönülleri yapma zamanıdır. Yapılan binalar, iş yerleri, ibadethaneler, okullar, yenisi daha güzeli yapıldı. İstiyoruz ki hiç kimse hiçbir güç bizim gönüllerimizi kırmasın, gönüllerimizi birbirimizden ayırmasın. Büyük mesafeler aldık, hamdolsun bugünlere geldik. Çok şükür, çözemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Aslında bu örgütlere bu ülke benim Diyarbakırlı kardeşlerim çok önemli bir fırsat verdi dediler ki artık kan dökmeyin, terörle bir yere varılmaz. Buyurun el sıkışalım çözüm yapalım dedik, ama onlar ne yaptı gittiler tanışık köyünde masum 12 kardeşimizi katlettiler alçaklar. Kardeşliğimize, birliğimize dinamit vurdular.

Devletin vatandaşlarının kimliği ile kavgada olduğu günler artık geride kaldı. Şiddet geride kaldı, şimdi artık PKK size ilişebiliyor mu, tehdit edebiliyor mu, çocuklarınızı dağa kaldırabiliyor mu? Kaldıramaz çünkü inlerine girdik ve inlerinde onları etkisiz hale getirdik. Bizim siyaset anlayışımızın esası insandır, insanın refahıdır. Devletimiz, vatandaşımızın emrindedir. Devletin gücü, vatandaşın gücüdür. Biz bu devleti birlikte kurduk. Çanakkale’de birlikte mücadele ettik. Kurtuluş savaşında birlikte mücadele ettik, Trablus’ta, Yemen’de Sarıkamış’ta Antep’te İzmir’de Diyarbakır’da, Afyon’da düşmana karşı hep beraber olduk. Bizim şehitlerimiz dünyanın her yerinde omuz omuzadır. Biz birbirimizn öz kardeşleriyiz. Kardeşlik hukukunu korumak bizim namus borcumuzdur. Namus nedir, borcu nedir, kadeşlik hukuku bilmeyenler aramıza asla giremezler. Bakın bu emperyal güçler şimdi de Irak’ta, Suriye’de bir terör yapılanmasına gidiyorlar. Bunların amacı ne Araplardır, ne Kürtlerdir ne Türkmenlerdir, ne de Türklerdir bunların amacı kardeşliğimizi bozmaktır. Terörü daha da azdırarak bölgenin kalkınmasını, bölgenin refahını, gençlerimizin geleceğini karartmaktır."

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da düzenlenen 'Büyük Kudüs Mitingi'nde 23 ile özel kalkınma programı başlatacaklarının müjdesini verdi. Yıldırım, "Bu kalkınma programı ile artık gençlerimiz dağa değil, 2023-2053 hedeflerine bakacaklar. Gençlerimizin hayallerini geleceğini terör örgütleri artık çalamayacak" dedi.

Suriye'deki iç karışıklıktan kaçan insanlara Türk, Kürt, Arap demeden kucak açtıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, ölümden kaçan, hayatını kurtarmak isteyenlere ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım, "Bu yüzden Filistin meselesi bizim meselemizdir diyoruz. Bizim anlayışımızda, inancımızda hesap günü vardır.

Bu yüzden diyoruz ki devlet vatandaşındır, vatandaştır devletin sahibi. Devletin gücünü kendi gücü zannedenler Türkiye’de darbe yapmaya kalktılar. Milli iradeyi yok etmeye çalıştırlar. Vesayet altına girdiler. Devlet içinde vesayet odakları buldular. Bunun en son örneğini 15 Temmuz’da yaşadık. FETÖ suçüstü yakalandı, darbe yapmaya kalktı darbeyi de siz vurdunuz. Onlara dünyayı dar ettiniz. Bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden de razı olsun. Bu mübarek milletin bütün değerlerini, inançlarını kullandılar, sizin verdiğiniz sadakaları, zekatı, dişinden tırnağından arttırılan her şeyi terör örgütüne aktardılar. Kendilerini de, ana babalarına da, ülkemize de hıyanet ettiler. Biz artık hiçbir yavrumuzu, evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına gözyaşı döktüremeyecek bir daha. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Hiçbir hizmet yapmayanlar, proje üretmeyenler konuşmaya gelince frenleri tutmuyor"

"Türkiye her zeminde Kudüs’ü de mazlum kardeşlerimize de savunmaya devam edecek" diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimizin gereği budur. İnsanlığın gereği budur. Dünyanın zorbalarına diyoruz ki yaşasın Kudüs, yaşasın Filistin, yaşasın mukaddes Mescid-i Aksa. Türkiye’de vesayet deyince, darbe deyince akla CHP gelir. Bugün Türkiye’de dikili ağacı bulunmayanlar, Diyarbakır’a hiçbir hizmet yapmayanlar, proje üretmeyenler konuşmaya gelince frenleri tutmuyor. Bol keseden atıyorlar. Önümüzde bir seçim var. 24 Haziran seçimlerine Diyarbakır hazır mı? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? 24 Haziran’da yeni bir destan yeni bir zafer yazacak mıyız? Şimdi adaylar meydana çıktı, her biri vaatlerini veriyorlar. Neler, neler? Birisi güneşi sağ elinize veriyor ayı da sol elinize vereceğim diyor. Bir başkası çıkıyor AK Parti’nin 15 yıldır hizmetlerinden haber yok bizim yaptığımız işleri yapacağım diye anlatıyor. Bunlar bir konuşsunlar, içindekileri dışına çıkarsınlar, eteklerindeki taşları döksünler, yorulsunlar biz çıkıp meydana diyeceğiz ki ey Diyarbakırlı, ey benim aziz milletim. Melikahmet, Gazi Caddesi’nde 3 bin iş yerini yeniledik. 5 bin 600 evi yeniden yaptık. Dicle Vadisi Projesinde 300 dönümlük bölüm bitti. Hazreti Süleyman ziyaretgahını yaptık. Tüm tarihi eserleri kurşunlu camisi de dahil yeniden yapılıyor. Bütün alt yapıyı yeniledik. Bin 500 geleneksel taş evler yapımı gerçekleşiyor. Bu işler için sadece Sur’da 2 milyar TL harcama yaptık. Siz her şeyin daha iyisine layıksınız."

"Diyarbakır’da hava trafiği 15 yılda 10 kat arttı"

Yıldırım, "16 yıldır ülkemizin hiçbir bölgesini ihmal etmedik. Her ilimizde olduğu gibi göz bebeğimiz Diyarbakır’da da önemli yatırımları hayata geçirdik. Burada Diyarbakır’da 15 yılda 12 milyarlık yatırım yaptık. Ulaştırma, sağlık, eğitim alanında birçok projeye imza attık. Tam 5 bin 325 derslik yaptık. 75 milyonun üzerinde ders kitabı dağıttık. Üniversitemizi büyüttük. Gücüne güç kattık. Üniversite bünyesinde teknokent kazandırdık. 2002 yılında üniversitenin öğrenci sayısı 12 bindi şuanda 32 bin oldu. 3 kata yakın artış oldu. 16 yılda bu bölgede 180 bin konut yaptık. Hak sahiplerine verdik. Diyarbakır’a bugüne kadar 14 bin konut yaptık. Teslim ettik. 2 bin 700 konutun yapımı da devam ediyor. Bu yeni konutlar şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sağlık içinde mutluluk içinde yaşamayı mevlam nasip etsin. Dicle Vadisi, Kırklar tepesi yenileme projesini başlattık. Sur içinde ilk etapta yapılacak konutları çalışıyoruz. 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumunu yaptık, hizmete açtık.

Geçen hafta burada Türkiye kupası finali oynandı. İlk defa stadyumu hizmete açmış olduk. 15 yılda Diyarbakır’a 16 tane hastane yaptık. Artık Diyarbakırlı kardeşlerim tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmıyor. Silvan Devlet Hastanesinin de içinde bulunduğu 6 hastanemizin de yapımı sürüyor. Diyarbakır’da 15 yılda 44 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bunu tam 414 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet tarihinde yapılmış bölünmüş yolun tam 9 katını 16 yılda yaptık. Değerli kardeşlerim hizmetler saymakla bitmez. Diyarbakır’ın hava meydanı köy meydanı gibiydi. İçeri girmek için 10 tane kontrolden geçerdiniz. Suçlu gibi aranırdınız ama şimdi 5 milyon kapasiteli doğu ve güneydoğunun en büyük havalimanını Diyarbakır’a yaptık. 2003’te 210 bin yolcu Diyarbakır’a uçakla geliyordu. Geçen sene 2 milyonun üzerinde yolcu Diyarbakır’a uçakla geldi. 15 yılda 10 kat artış. Diyarbakır çevreyolu, Batman-Diyarbakır, Diyarbakır-Ergani yolu olmak üzere 6 projede de çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Terör bitti bölgede kalkınma hamlesi başlatıldı"

Terörün bitmesinin ardından bölgede kalkınma hamlesini başlattıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, 23 il için müjdeyi Diyarbakır'dan verdi. Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi terör bitti, terör bize ne zarar verdi, kalkınmamızı geciktirdi, büyümemizi geciktirdi, fabrika açacaktık açamadık çünkü önce güvenlik huzur istikrar geliyor. Şimdi bütün bunlar bittiğine göre ne yapıyoruz cazibe merkezlerini hayata geçiriyoruz hayırlı uğurlu olsun. Doğu ve güneydoğuda bulunan 23 ile özel bir kalkınma programı başlatıyoruz. Bu kalkınma programı ile artık gençlerimiz dağa değil 2023-2053 hedeflerine bakacaklar. Gençlerimizin hayallerini geleceğini terör örgütleri artık çalamayacak. Çünkü gencimizin de, yaşlımızın da, kadınımızın yanında devlet var" ifadelerini kullandı.