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Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da

Başbakan Binali Yıldırım bir dizi açılış programına katılmak üzere Erzincan’a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincanda

06 Kasım 2016 11:21

Erzincan Havaalanında Bakanlar, Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, milletvekilleri ile bürokratlar tarafından karşılan Başbakan Yıldırım, ilk olarak Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası açılışı ile Genç Çiftçi Projesi kapsamında 'Genç Çiftçilere Hibe Hayvan Dağıtımı' programına katıldı.

Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Törenine ve Erzincan Atletizm Pisti açılışına katılacak olan Başbakan Yıldırım, Erzincan’ın ardından Bayburt'ta toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.
Başbakan Yıldırım’ın Erzincan programına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik eşlik ediyor. 

Abdullah Aslan - Ahmet Akbuğa
ERZİNCAN

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, erzincan


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