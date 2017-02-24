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Başbakan Binali Yıldırım esnaftan 'evet' yanıtı aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Şaşmaz sanayi esnafına hitap etti. Vatandaşlara referandumda kararlarının ne olacağı konusunda soru yönelten Başbakan Yıldırım, sanayi esnafından ’evet’ cevabını aldı.

Başbakan Binali Yıldırım esnaftan evet yanıtı aldı

24 Şubat 2017 18:32
Başbakan Yıldırım esnaftan "evet" yanıtı aldı - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Şaşmaz sanayi esnafına hitap etti. Yıldırım, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına işaret ederek, vatandaşlara "Tamam mı? Şaşar mı?" diye sordu. Vatandaşlar da bu soruya ’evet’ cevabını verdi. Yıldırım, bunun üzerine "Hiç şaşmaz. Eyvallah. 16 Nisan’da şaşmaz. Kararımız ’evet’, daha ne konuşayım" şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vatandaşlara belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Vatandaşlar da bu soruya "evet" karşılığını verdi. Gökçek, "İtfaiye istemişsiniz, gelirken itfaiye müdürüyle enine boyuna konuştuk, itfaiyenin buraya uzaklığı 6 kilometre. Yani, aşağı yukarı 5 dakikada burada oluyor. Burada yangın oldu mu diye sordum, ’Başkanım bugüne kadar birkaç tane dükkan yangını oldu, anında da söndürdük’ dedi" ifadelerini kullandı.

"Sayın Başbakan emrediyorsa zaten tamamdır"

Yıldırım, Gökçek’in bu sözlerine, "Lafı uzatıp sunta yapmaya lüzum yok. esnaf istiyorsa tamam" diyerek noktayı koydu. Gökçek de bunun üzerine "Sayın Başbakan emrediyorsa zaten tamamdır, mesele yok" dedi.

Başbakan Yıldırım, vatandaşlara "İşler yapılır, her şey yoluna girer. Bayrak, vatan, millet, devlet. Kararımız?" diye sordu. Vatandaşlar da bu soruya ’evet’ cevabını verdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da müsait bir zamanda esnafa sürpriz yapabileceğine işaret etti.

"Sonuna kadar yanındayız baba" 

Esnafa hatrını soran Yıldırım, esnaftan "Sonuna kadar yanındayız baba" cevabını aldı. Gençlerle sohbet eden Yıldırım, gençlere gelecekte ne olacakları konusunda sorular yönelterek, bir süre sohbet etti. Yıldırım, yarın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasının tanıtımının yapılacağını hatırlattı. Başbakan Yıldırım, vatandaşların öz çekim isteklerini kırmayarak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Yıldırım’a AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da eşlik etti.

Enise Vural

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başbakan Binali Yıldırım, Melih Gökçek


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