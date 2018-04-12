Başbakan Binali Yıldırım: 'Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz'

Başbakan Yıldırım, Sincan-Kayaş arasında banliyö hizmeti verecek Başkentray’ın açılış törenine katıldı. Kayaş Tren İstasyonu yanındaki alanda düzenlenen törende konuşma yapan Yıldırım, Cezayir’de askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 257 vatandaş için Cezayir devletine ve halkına başsağlığı diledi.

Ankara’nın 16 yılda büyük bir gelişmeyi yaşadığını belirten Yıldırım, "Bugün Ankara değişiyor, dönüşüyor. AK Parti hükümetleri her zaman Ankara’ya hak ettiği desteği, hizmeti verdi. Yeni yollar, yeni geçitler, parklar ve yaşam alanlarıyla Ankara’yı güzelleştiriyoruz. Konutlar, hastaneler, okullar ile Ankara örnek bir başşehir haline geldi. Türkiye’nin en büyük restorasyon projesi Hacı Bayram projesini başlattık. Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Mamak’ta başladık. Şimdi de; Çankaya’da, Kuzey Ankara’da, Ulus’ta olmak üzere birçok yerde değişim dönüşüm projeleri başladı. Başkenimizi, turizmden sağlığa, ulaştırmadan şehirleşmeye kadar hayata geçirdiğimiz projelerle adeta yeniden ayağa kaldırdık. Bugüne kadar hangi başarılara imza attıysak milletimiz için yaptık" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarını güçlendiriyoruz"

"Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım, "Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarını güçlendiriyoruz. Demokrasimizi vesayet odaklarının elinden kurtarıyoruz. Başkent Ankara’yı 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımıza yakınlaştırdık. Başkentray Projesi, 1 milyar 227 milyona mal oldu. 36 kilometre ama tek hat değil, 3 hattan 6 hata kadar güzergahta demiryolu döşedik. Ankara YHT’nin Başkenti haline geldi. Demiryollarımız, Ulaştırma Bakanlığımız gece gündüz çalıştı ve 20 ay gibi kısa bir sürede bu hattı tamamladık. Bürokrasinin, engelin en tipik örneğini bu projede gördük. 2012’de bu ihale yapıldı ancak 3 sene mahkemesi sürdü, yapımı da 20 ay sürdü. Bu büyük bir kayıp. Memleket işlerinde, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlerde herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım, millet ve kamu menfaatini her zaman gözetmesi lazım. Bu açılışını yaptığımız Başketray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek. Bir adet gar, 23 adet istasyon, 12 adet karayolu alt üst geçidi, 10 adet yaya alt üst geçidi, bir adet tünel, 70 menfez bulunuyor. Buradan Sincan’a kadar gittiğinizde hiç demiryolunun üzerinden geçmiyorsunuz. İnsan hayatına verdiğimiz önemin en güzel göstergesi. Kazalarımız oluyor, insanlarımız hayatını kaybediyor.

Bu hattı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayalım, tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamasın, rahat, konforlu, güven içinde seyahatini tamamlasın. Ayrıca Yenimahalle, Sincan, Etimesgutta oturan hemşehrilerimiz için Eryaman Yüksek Hızlı Tren Gar Projesini de tamamladık. Başkentray’ın Yenişehir İstasyonundan Kızılay Metrosuna, Kurtuluş ve Maltepe İstasyonlarından Ankaray’a yolcu aktarması mümkün olacak. Kayaş-Ankara-Sincan arası seyahat süresi 45 dakikaya iniyor. Hızlı trende 18 dakikadan 10 dakikaya iniyor. Gar istasyonlarının tamamı engelli vatandaşlarımızın rahatça inip çıkması için projelendirildi. AŞTİ-Söğütözü hattı da yakın zamanda açılacak” açıklamasında bulundu.

İlker Turak - Ömer Çetin

