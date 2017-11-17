Başbakan Binali Yıldırım hazırlıkları tamamlandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak'ta katılacağı Geylani Cami açılışı için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı cami etrafı vatandaşların üstleri aranarak içeri alınıyor. Şırnak Yenimahalle'de bulunan Geylani Camisi 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında PKK’lı teröristler tarafından tahrip edilmişti. Tahrip olan Geylani Camisi onarılarak Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımı ile tekrar hizmete açılıyor.

Melih Yiğit - Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık