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Başbakan Binali Yıldırım hazırlıkları tamamlandı

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere beraberindeki bakanlarla Şırnak'a geldi. Şırnak'ta başbakanın programı için hazırlıklar tamamlandı.

Başbakan Binali Yıldırım hazırlıkları tamamlandı

17 Kasım 2017 12:06

Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak'ta katılacağı Geylani Cami açılışı için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı cami etrafı vatandaşların üstleri aranarak içeri alınıyor. Şırnak Yenimahalle'de bulunan Geylani Camisi 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında PKK’lı teröristler tarafından tahrip edilmişti. Tahrip olan Geylani Camisi onarılarak Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımı ile tekrar hizmete açılıyor. 

Melih Yiğit - Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık

Etiketler: Binali Yıldırım, hazırlıklar, Şırnak

 

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