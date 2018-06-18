Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de seçim maratonuna başladı

24 Haziran seçimleri kapsamında seçim bölgesi İzmir’e gelen ve bir hafta kentte kalacak olan Başbakan Binali Yıldırım, seçim maratonuna Bayraklı Sevgi Yolu’ndaki mitingiyle başladı. İzmirlileri selamlayarak sözlerine başlayan Yıldırım, Bayraklı Ülkü Ocakları binasındaki ülkücüleri de selamladı.

“İnce, laf ettiği Osmangazi Köprüsü’nden geçiyor”

Alanı dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Başbakan Yıldırım, "Sevgi Yolu sel oluş akıyor. Maşallah. 24 Haziran’da milletin adamını ilk cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Sizlerle gurur duyuyorum İzmir. Sizin desteğiniz bize güç veriyor, 16 yılda sizlerle beraber büyük işler başardık. İşimizi, aşımızı ekmeğimizi büyüttük. Türkiye işsizlikte yüzde 1,6 iyileştirme sağaldı. Bir yılda bir milyon 85 bin kardeşimize iş aş sağladık. Dünyada devam eden 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bunlardan 2’si İzmir’e ait. Biri İzmir-İstanbul Otoyolu, diğeri de İzmir-Ankara hızlı treni. Önümüzdeki sene otoyol açılıyor. Buradan İstanbul’a 3 saat altında gideceksiniz. Osmangazi Köprüsü hakkında laf eden Muharrem İnce, Yalova’dan İstanbul’a gitmek için o köprüyü kullanıyor. Çünkü kolaylık, 6 dakikada geçiyor, Yalova’dan İstanbul’a 30 dakikada gidiyor. Yoksa vapura binecek 3 saati yolda geçecek. Bu mitingleri de yapamayacaktı. Bizim hizmetimiz 81 milyona, ülkemizin her köşesine” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz”

15 yıldır ülkeye hizmet etmek için gece gündüz demeden koşturduklarını ve hayata geçirdikleri projeleri anlatan Yıldırım, “Şehirlerimiz kalkındırmaya, vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Hiçbir şehrimiz ihmal etmedik. İzmir’i ihmale den Türkiye’yi ihmal etmiş olur. Ege’nin incisi İzmir’imize büyük yatırımlar yaptık. İzmir’i her bakımdan kalkındırmak için 16 yılda 66 katrilyon yatırım yaptık. 35 İzmir 35 projede tüm hızıyla devam ediyor. 9 tanesini bitirdik, 17 tanesine başladık, diğerlerinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor. AK Parti sözünün eridir. Onlar konuşur AK Parti yapar. İzmir’e 15 yılda 9 bin 250 tane derslik yaptık. 80 yılda yapılan derslik sayısı 14 bin. Biz bunun üzerine de 9 bin 250 derslik yaptık, 80 yılda yapılanın yüzde 70’ni 15 yılda yaptık. Yurt sayısını artırdık. İzmir sağlıkta 15 yılda önemli mesafeler aldı. 31 hastane yaptık. 2 tane ağız diş sağlığı, 74 birinci basamak sağlık tesisini yaptık, hizmete verdik. Bayraklı’ya 2 bin 60 yataklı modern şehir hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Hem sağlık hizmeti sunacak hem de binlerce kardeşimize aş iş kapısı olacak. Dikili, Kiraz Devlet Hastaneleri de proje aşamasında. Menemen Karşıyaka, Güzelbahçe’ye de hastane yapıyoruz. Diğer ilçelerdeki hastaneleri de büyütüyoruz” şeklinde konuştu.

İZBAN ve Adnan Menderes Havalimanı hizmetlerini de anlatan Yıldırım, İzmir’e ikinci havalimanı olarak kazandırdıkları Alaçatı Havalimanı’nın ihalesini yaptıklarını söyledi.

“Sabuncubeli Tüneli’nin maliyeti, senin tramvayın yarısı bedelinde”

İzmir’ yaptıkları yatırımları anlatmaya devam eden Yıldırım, şunları söyledi:

“Sabuncubeli Tüneli’ni açtık, 400 yıllık hayal gerçek oldu. Paralı olacak diyorlardı, paralı mıydı, bedava bedava. Üretim ve ihracatın baş şehri Ege, bu tünellerle beraber İstanbul’a, Bursa’ya Avrupa’ya bağlanıyor. Belediye başkanı merak ediyormuş maliyetini. 536 milyon, senin sahile yaptığın tramvayın yarısının bedeli kadar. İzmir’e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptık. Gördes Barajıyla İzmir’in içme suyu problemi biz çözdük. Daha 13 baraj yapımı devam ediyor. Efes’e de deniz geliyor denizi, Antik Liman inşaatına başladık. İzmir’de 10 sanayi bölgesini 13’e çıkardık. Bu sanayi sitelerinde 90 bin 240 kardeşimiz ekmek yiyor. Hali hazırda 7 organize sanayi projesi de yapımı devam ediyor. Bunlar bittiğinde çalışan sayısı 150 bin daha artacak. İzmir demek kültür demek, İzmir demek turizm demek. 2002’de 23 tane mavi bayraklı plaj varken, bugün 51 mavi bayraklı plaj var. İzmir’in stadyumları da yapılıyor. Karşıyaka, stadınızı belediye engelliyor haberiniz olsun. İhalesini yaptık ancak bir türlü yapamıyoruz. Onun için siz 24 Haziran’da gereğini yaparsanız, inşallah Atatürk’ün kurduğu kulübün stadyumunu da yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı Münbiç’te, Kandil’de terörü yerle bir etmektir”

Bayraklı’yı ekonomisi güçlü, trafik sorunu bitmiş bir ilçe yapmak vaadinde olduklarını belirten Yıldırım, “Bayraklı’nın sorunlarını biliyoruz. Alt yapı hak getire, Sahilde süslemeler gırla giderken, alt yapı yetersiz. Trafik sorunları var. Belediye hizmetlerinde sorunlar var. Ama inşallah Bayraklı’nın sorunlarını da yine biz çözeceğiz. Onun için Bayraklı’dan çok güçlü bir evet bekliyorum, destek bekliyorum” ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı’na destek isteyen Yıldırım, “Bu ittifak 15 Temmuz, Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek; tek bayrak, tek millet, tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak, demektir. Türkiye’nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içerde, Kandil’de Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda, Münbiç’te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye’nin beka meselesidir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Mehmetçiğimiz işi görüyorlar, ihtiyaç olursa hep beraber gideriz” dedi.

“İzmir İnce eler, sık dokur, İnce’yi eler Erdoğan’ı seçer”

Diğer partilerin teröre karşı hiçbir vaatlerinin olmadığını dile getiren Yıldırım, “Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, koşa koşa Edirne’ye gideceksin. Hapiste terörü destekleyen birini ziyarette bulunacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki ‘Ben hepinizin cumhurbaşkanıyım.’ Peki, o şehitler, Kobani olaylarındaki Yasin Börü’nün hesabını kim verecek? Soruyorum İzmir’den. İzmir ‘İnce eler, sık dokur, İnce’yi eler Erdoğan’ı seçer. Hiç merak etmeyin. Bizi bölemeyecekler, kardeşliğimizi yok edemeyecekler. Kandil’den, Pensilvanya’dan emir alarak bu ülkeye kast edenlere karşı İzmir, Türkiye tek yürek tek bilek olur. Bu devlet, bu vatan hepimizin. Biz birlikte Türkiye’yiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘AK Parti ne yaptıysa hepsini bozacağız yıkacağız’ diyorlar. Bunlar yıkım ekibi yıkım. Sandıkta iki ekip var. Yapım ekibi ve yıkım ekibi. 24 Haziran’da yıkım ekibine hak ettiği dersi verecek miyiz?”

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

