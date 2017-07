Başbakan Binali Yıldırım: 'Milletimiz müsterih olsun, artık yeni bir dönemdeyiz'

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda konuştu. Şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Sizler, 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Sizler, tanka, topa, tüfeğe, mermilere göğsünü siper eden aziz gazilerimizsiniz. Her biriniz, 15 Temmuz’un karanlığını aydınlatan birer yıldızsınız. Bu toprakların değerine değer katan birer cevhersiniz. Dün Gelibolu, Trablusgarp, Sarıkamış’ta bu milletin istiklal mücadelesini veren şehitlerimizin sancağını 15 Temmuz gecesi aynı ruh, aynı imanla taşıyan her bir kardeşimizi buradan muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin evlatları dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da şehitlerimizin mirasını aynı ruh ve inançla taşımaya devam edecektir" diyen Yıldırım, "O karanlık geceyi 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, 7’den 70’e milletimiz aydınlattı. Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Boşnağı vatanımızı alçak darbelere karşı birlikte savunduk, birlikte kurtardık. İstanbullu, Ankaralı, Yozgatlı, Trabzonlu, Çorumlu, Siirtli bir oldu, tek bir yürek halinde meydanlara, sokaklara doldu. Henüz 15 yaşında şehadet şerbetini içen genç kardeşimiz şehidimiz Halil İbrahim Yıldırım, Şanlıurfalıydı. Gölbaşı Özel Harekat Dairesinde şehit olan Veli Bektaş, Mardindendi. Darbecilerin Esenler’de tankla ezdikleri annemiz Türkmen Tekin Malatya’dan gelmişti. Boğaziçi Köprüsü’nde şehit olan 65 yaşındaki tornacı Cemal Demir Samsunluydu" şeklinde konuştu.

"DAMAT OLACAKKEN ŞEHİT OLDU"

Vatan hainlerinin karşısında dimdik durulduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Edirne’den Kars’a 80 milyon vatandaşımızla birlikte vatan hainlerinin karşısında hep beraber dimdik olduk, bir yürek olduk. 15 Temmuz gecesi bu vatan için toprağa düşen Aziz vatan evlatlarının her birinin adını tıpkı Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, asla unutturmayacağıız. Çünkü her biri anasının kuzusu, eşinin gözbebeği, çocuklarının bir tanesiydi ama sahip oldukları bütün güzellikleri geride bırakıp vatanı uğruna can vermek için bir an bile tereddüt etmediler. Örneğin, Resul Kaptancı kız istemeye gitmek için hazırlanırken darbe haberini öğrenip sokağa çıktı. Damat olacakken şehit oldu, Resul kardeşimiz şehadet şerbetini içmeden önce yazdığı mesajda şöyle diyordu, ’Biz varken darbe neymiş, vatanı bu hainlere teslim etmeyelim, sokağa çıkıp ülkeye sahip çıkalım" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık dünyanın da ismini bildiği Ömer Halisdemir hainlere ilk kurşunu sıkan kahraman askerimizdi. Genelkurmay’da alçaklara ilk kurşunu sıkan Astsubayımız Bülent Aydınoğlu, onun ismi şimdi Iğdır Havalimanı’nda yaşıyor. İhanet üssü olan Akıncı’da jetlerin kalkışını engellemek için büyük mücadele veren 8 vatan evladını şehit verdik. Safiye Bayat, az önce kendisini dinledik, Boğaziçi Köprüsü’nde darbeci askerlerin üstüne tek başına korkusuzca yürüdü, hainlerin ateşi sonucu gazi oldu. Yine uçaklarla bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında, kadın erkek 51 silah arkadaşı omuz omuza şahadet şerbetini içti. O şehitler arasında ikiz polis memurlarımız Ahmet ve Mehmet Oruç da vardı. İkiz şehitlerimizin hayali helikopter pilotu olmaktı. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için de Özel Harekat Daire Başkanlığında eğitim alıyorlardı. Gözü dönmüş alçaklar bu iki kardeşi hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayırdılar onları şehit ettiler."

“MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN, ARTIK YENİ BİR DÖNEMDEYİZ”

"Fuat Bozkurt, yaralanınca ’doktor yaramı sar tekrar gideceğim’ dedi. Dediğini yaptı, tekrar sokağa çıktı ve şehadet şerbetini içti" diyen Yıldırım, "Biz, öyle bir milletiz ki bir ölür bin diriliriz. Vatanı namus biliriz, ’değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli’ diyerek milyonlarca insan sel olup ölüme yürürüz. Biz, büyük bir milletiz. Çanakkale ruhuyla, Malazgirt ruhuyla, Sarıkamış ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla bu günlere geldik. İnşallah bu ruh her zaman canlı olacak, hiçbir zaman kaybolmayacak. Şehitlerimize layık olmak için Türkiye’de ve dünyada koşacağız. Koşturacağız. Allah’ın izniyle hepiniz, herkes bundan emin olsun. Milletimiz müsterih olsun, artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Bu yeni dönemde milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecektir. Hiçbir güç ve birlik, bütünlüğümüz ve kardeşliğimizden önemli değildir. Bu canilerin, asker kılığına girmiş bu teröristlerin hak ettiği ceza hukuk devleti ilkesiyle mutlaka tahakkuk edecektir. Mahkemelerde tiyatro oynamaları, şehit yakınlarının, gazilerin, milletin aklıyla alay etmeleri onları o hazin sondan asla kurtaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR DAYATMADAN VE TEHDİTTEN KORKMADIK"

Başbakan Yıldırım, "Bugün, Türkiye’yi ele geçirme hayaliyle yanıp tutuşanlar yarın kendi günahlarında kavrulacaklardır. Demokrasiden, hak ve özgürlükten, hukuktan, adaletten taviz vermeden bu meselenin de üstesinden geleceğiz inşallah. İçiniz rahat olsun. Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizin yakınlarının, gazilerimizin mücadelesi asla boşa çıkmayacaktır. Bugüne kadar hiçbir şeyden, hiçbir dayatmadan, hiçbir tehditten korkmadık, çekinmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, milletimizin desteği var olduğu müddetçe Türkiye’nin sırtını hiç kimse yere getiremez" dedi.