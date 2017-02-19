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Başbakan Binali Yıldırım, Münih'te Barzani ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, Münihte Barzani ile görüştü

19 Şubat 2017 14:39
Başbakan Binali Yıldırım, Münih'te Barzani ile görüştü - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 53. Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı paralelinde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Başbakan Yıldırım, Irak KBY Başkanı Mesud Barzani'yle bölgedeki gelişmeler, terörle mücadele konularını görüştü. Görüşmede, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi.

Temasların sıklaştırılması konusunda mutabakat oluştuğu da açıklandı. Görüşmeye; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın katıldı.

Etiketler: barzani, Binali Yıldırım, Münih


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