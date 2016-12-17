Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki patlama hakkında bakanlardan bilgi aldı. Kahramanmaraş'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda ilgili bakanlarla bir toplantı yapan Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısına ilişkin bakanlardan bilgi aldı.

Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

KAYSERİ'DEKİ PATLAMAYA YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kayseri'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM PATLAMA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki patlama hakkında bakanlardan bilgi aldı.

PATLAMADA YARALANAN ASKER:"ARAÇ BİZİ TAKİP EDİYORDU"

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.