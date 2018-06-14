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Başbakan Binali Yıldırım: 'Şanlıurfa’da yaşanan vahim bir hadisedir'

Başbakan Binali Yıldırım, “Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti. Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlarda var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Şanlıurfada yaşanan vahim bir hadisedir

14 Haziran 2018 22:10

Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesi vatandaşları selamlayan Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.

“Şanlıurfa’da yaşanan vahim bir hadisedir”

İftar programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Bu hayırlı günde bir acı haber aldık. Şanlıurfa’da Suruç kazasında seçim kampanyası yapmakta olan İbrahim Halil Yıldız, Milletvekilimiz ve yanındaki arkadaşlara esnaf ziyareti sırasında bir saldırı vaki oldu. Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti. Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlarda var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır. Herhangi bir siyasi sebep arkasında yoktur. Eğer öyleyse tabi ki sonuçları çok daha farklı olur. Seçime sayılı günler kala bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızı sukünet içinden birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmelerini, seçimlere ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri coşkulu günleri acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok” dedi.  

 

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