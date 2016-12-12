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Başbakan Binali Yıldırım, şehit emniyet amirinin cenazesine katıldı

Beşiktaş'ta terör saldırısında şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.


12 Aralık 2016 13:50

Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da katıldı.

Beşiktaş'ta terör saldırısında şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım için Fikirtepe İhsaniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit için dua edildi ve helallik alındı. Ardından Başbakan Binali Yıldırım, şehidin babası ile birlikte tabutu omuzlayarak cenaze arabasına taşıdı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. 

Doğan Can Cesur - Mustafa Bakırhan - Mustafa Esen
İSTANBUL

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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