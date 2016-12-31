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Başbakan Binali Yıldırım Sincan'ı ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım Sincan’ı ziyaret etti. Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, Sincan Belediyesi Güngörmüşler Konağında vatandaşlarla buluştu. Sincan’ın her zaman gönlünde farklı bir yeri olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, 4 saat boyunca Sincanlılarla sohbet etti, evlerine davet eden vatandaşları da geri çevirmedi.


31 Aralık 2016 11:26

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bir araya gelen Yıldırım’a Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ak Parti İl Başkanı Nedim Yamalı da eşlik etti.

Barbaros Cami'nde vatandaşlarla beraber namaz kılan Yıldırım’a Sincanlılar büyük ilgi gösterdi. Küçük bir kızın ilgisini karşılıksız bırakmayan Başbakan, çocuklar ile kartopu oynadı.

Çay davetlerini geri çevirmedi
Binali Yıldırım, kendisini evine davet eden 55 yaşındaki SSK emeklisi Muharrem Kaya’nın isteğini de geri çevirmedi. Sincan Belediye Başkanı Mustafa TUNA ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç ile birlikte vatandaşın evine misafir olan Yıldırım hane halkıyla sohbet etti.

Vatandaşların tek tek elini sıktı
Evden çıkışta kendisini bekleyen yüzlerce vatandaşın da tek tek elini sıkan Başbakan Yıldırım, fotoğraf çektirme isteklerini karşılıksız bırakmadı. Başbakan Yıldırım’ın daha sonraki durağı Sincan Belediyesi Merkez Güngörmüşler Konağıydı. Buradaki vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri üstün fedakarlıklardan dolayı Sincanlılara da teşekkür etti. Millet olarak büyük bir sınav verildiğini hatırlatan Yıldırım, Sincan Belediyesinin Güngörmüşler Konaklarına da tam not verdi.
Başbakan Yıldırım, Başkan Tuna ve beraberindekilerle daha sonra Ankara ve Vatan caddelerinde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Burada çocukları severek oyuncaklar hediye eden Yıldırım, Sincanlıların yeni yılını kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi.
 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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