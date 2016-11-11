Trabzon Havalimanı'nda Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, karşılama törenin ardından beraberindeki Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Cuma Namazı için Gülbahar Hatun Camisi'ne geçti.

Başbakan Yıldırım'ın namaz sonrasında Trabzon Valiliği'ni ziyaret etmesi ardından da Atatürk Alanı'nda halka hitap etmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra da helikopterle Rize'nin İkizdere ilçesine geçerek "Ovit Tüneli Işık Göründü Töreni'ne katılacak.