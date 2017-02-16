İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Turizm Forumu'na Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve çok sayıda yerli ve yabancı turizmci katıldı.

Konuşmasına espri yaparak başladı

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına espri yaparak başladı. Konuşma notunun karışmış olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Sıraları karışmış neyse boşver, Temel konuşma yapmaya niyetlenmiş kürsüye davet etmişler notları birbirine karışmış bir türlü başlayamıyor. Buraya gelirken ne konuşacağımı bir Allah bir ben biliyordum. Şimdi artık sadece Allah biliyor." diye söyleyince salondakiler güldü.

Başbakan Binali Yıldırım Turizmin bütün ülkelerin ekonomi ve kültürünün gelişimi için çok önemli sektör olduğunu söyleyerek; " Yeni ufuklar yeni turizm sezonunun ülkelerimiz için bereketli olmasını Mevlamdan niyaz ediyorum. Dünya Turizm Formunun bu yıl üçüncüsü gerçekleşiyor. Bu yılki toplantıda üç bini aşan dünyanın değişik yerlerinde katılımcı olmak üzere toplamda 11 bin civarında misafiri ağırlıyoruz.

Dünyanın dört bir köşesinden gelen misafirlerimiz var. Dünyanın bütün renkleri bütün değişik kültürleri bir arada bugün küresel turizm konuşacağız." dedi. İstanbul'un son yıllarda dünya üzerinde adından söz ettiren bir şehir olduğunu söyleyerek; " Mutlaka İstanbul'u gezin İstanbul'un güzelliklerini keşfedin . Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor.

90'lı yıllların sonunda gelişmeler baktığımızda çarpıcı farkları görüyoruz. Turizm sektörü hizmet sektörü alanında birinci sırada. 1980 yılında yabancı ülkelere turistik amaçla seyahat eden ziyaretçi sayısı 260 milyon civarında.

Bugün bu sayı 1 milyar 200 milyona ulaşmış nerdeyse dünya nüfusunun 5'te biri bir başka ülkeye seyahat ediyor. 2023'te bu rakam 1.8 milyar olacak. Dünya ülkeleri olarak bu değişime ayak uydurmak, gerekli tedbirleri almak bunu da el birliğiyle geliştirmek mecburiyetinde.

Gelen misafirlerimizin beklentilerine ortak çözümler üreteceğiz. Bu forumlar sayesinde katılımcıların iletişimi arttırıyor. Bu anlamda küresel barışa ve kardeşliğe katkı sağlıyor. Kişi bilmediğine düşman olur.

İnsanlar bir araya gelirse kardeş olursa güzel anılar bırakırsa kavga olmaz karışıklık olmaz anlaşmazlık olmaz. Daha önce gittiğiniz ülke hakkında karar alırken zihninizde o ülkeyi canlandırırsınız alacağın kararı da buna görev verirsin. Turizm barış için kardeşlik için önemli bir sektör faaliyettir. Çaba gösteren herkesi gönüllü barışı elçisi olarak kabul ediyorum." dedi.

İster batıya ister doğuya gidin Anadolu'dan geçeceksiniz

Türkiye'nin turizmde de önemli atılımlar yaptığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım ," 2002 yılında Türkiye'ye gelen toplam turist 13 milyon civarında önceki yılda 40 milyona yaklaştı. Nerdeyse üç katı artışa gelir. 12 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıktı. Turizm kültürlerin medeniyetlerin buluşmasıdır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmamız yanında tarihin korunması restorasyon büyük önem ifade ediyor. Tarihle bugünü buluşturmak için 5 bin eseri ihya ettik onardık.

Müze sayısı 2002 198'di bugün 220 ye ulaştı. Yolcu kapasitesi 150 milyon olacak dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını 2018 Şubat'ında açmış olacağız. 70 li yıllarda havacılığın merkezi Amerika 80 li yılllarda Avrupa'nın batısı 90 lı yıllarda Avrupa 2000 li yıllarda artık doğuya doğru kaydı. Şu anda havacılığın merkezi Türkiye'ye kayıyor. Tarih tekerrür ediyor.

Önceden ipek yoluyla doğudan batıya gidiliyordu. Artık batıdan doğuya hicret var. İster batıya ister doğuya gidin Anadolu'dan geçeceksiniz. Başka yolu yok. Bu topraklar tarih boyuncu buluşma noktası olmuştur. Bu topraklar bu ülke kardeşliğin önemini bilir krizlerin de ne olduğunu acı tecrübelerle bilir. Bölgemizin ve dünyanın barışı kardeşiliğinin sağlanması için çok büyük gayret gösteriyoruz.

3 milyondan fazla canını kurtarmak için evini bırakan insanlara kucak açan onları bağrına basan ekmeğini paylaşan ülkenin adı Türkiye'dir başka da örnek yoktur." dedi.

Türkiye hakkında güvensiz dedikoduları yapanlara da sert çıkan Başbakan Binali Yıldırım, " Turizm sektöründe bir adım önce geçmek için başkaları hakkında dedikodu ile oraları güvensiz ilan edip iş yapmaya çalışanlar var. Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir ülke yoktur. Terör her yerde var. Avrupa'nın göbeğinde terör oluyor. Türkiye'de de de oluyor. Ortadoğu'da da oluyor. Terörün olmadığı yer yok.

Türkiye, Amerika kadar güvenli

Terörden korkmak, terörle korkutmak terörün işine yarar teröristlerin işine yarar. Gururla ve güvenle söylüyorum. Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye o kadar güvenli. Paris ne kadar güvenliyse İstanbul o kadar güvenli. Turizmi baltalamak için avantaj sağlamak için lütfen bunu kullanmayalım. Bölgesel küresel barışın tesis edilmesine destek olalım köstek olmayalım. " dedi.

Dün Mostar'ı bombalayan zihniyet bugün Halep'i yağmalıyor

Enerjimizi,kaynaklarımız çocukların aydınlık geleceğine ayırmamız lazım. Tarih gelecek ecdad bizden bunun hesabını sorar. Bağdat, halep, mostar köprüsü bu büyük eserlerin başına neler geldiğini sizler biliyorsunuz. Bize miras kalan bu dünyayı yıkıp yok etmek değil gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Barış içinde dünyayı gezmek hepimizin hayali gönlümüzden geçen. İslam medeniyetinin en güzel şehirleri yıkılıyor yerle bir ediliyor dün Mostar'ı bombalayan zihniyet bugün Halep'i yağmalıyor.

Bu yıkıcı cinayetler karşısında insanlık gerektiği kadar sesini yükselmiyor. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için ortak sorumluluk düşüyor. Yarınlarımıza emanet emanet edeceğimiz çocuklarımıza barış kardeşlik içinde bir dünya bırakmak için daha çok gayret göstereceğiz. Zor bir coğrafyanın ortasında Türkiye bir refah ve istikrar adasıdır potansiyelimizi biliyoruz ülkenin güzelliğinin daha çok misafirle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Mehmet Altunışık