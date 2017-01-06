Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Binali Yıldırım uyardı! Vatandaşlarımız bunu yapmasın

Başbakan Binali Yıldırım uyardı! Vatandaşlarımız bunu yapmasın

İzmir Bayraklı Adliyesi’nde gerçekleştirilen saldırının ardından Başbakan Binali Yıldırım İzmir’e geldi. Adnan Menderes Havalimanı VIP Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım uyardı! Vatandaşlarımız bunu yapmasın

06 Ocak 2017 07:08
Başbakan Binali Yıldırım uyardı! Vatandaşlarımız bunu yapmasın - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, terörle vardiyeli çalışmaya başlandığını belirterek,” “Bir DEAŞ yapıyor, bir PKK yapıyor sonra sıra sende deniyor FETÖ yapıyor böylece marifetlerini ortaya koyuyor. Bu bitişin arifesidir. Bu mücadele uzun soluklu ama bunun mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır” dedi. 

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Başbakan Yıldırım, terör eyleminde şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “9 yaralılarımızın durumları iyi hayati tehlikeleri yok. Bu olay alçak PKK terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahla mühimmata baktığımız zaman boyutunun çok büyük olduğu anlaşılıyor. Kazara başarılı olsalardı herhalde büyük bir felaketi güzel İzmirimiz yaşayacaktı. Ancak özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisimiz Fethi Seki arkadaşımız hayatını hiçe sayarak, canını vererek büyük felaketi önlediği gibi bu alçak planlı yapanları etkisiz hale getirmek için büyük kahramanlık göstermiştir. İzmirimizi büyük felaketten döndürmüştür. Bu vesileyle kahraman polislerimize, gerekse diğer polis kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu kez alçak emellerine ulaşamadan son 10 gündür polis ve jandarmanın aldığı tedbir büyük bir felaketin önlenmesine vesile olmuştur” diye konuştu.

“Terörle vardiyeli çalışmaya başladık”

Yaralıları ve şehit ailelerine ziyarette bulunacaklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu milletimizi İzmirliler bilmeli ki biz bu ülkeyi bölmek isteyen bu milletin akrdeşliğini bozmak isteyen kim olursa olsun asla bunu başaramayacak çünkü milletimiz kardeşliği birliği bozanlara prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye’nin başını ağrıtan bu alçak örgütle artık vardiyeli çalışmaya başladık 8 saat biri, o bitiriyor birine veriyor. 24 saat çalışıyorlar. Bu da terörün kutsalının hiçbir değeri olmadığını gösteriyor. Bir DEAŞ yapıyor, bir PKK yapıyor sonra sıra sende deniyor FETÖ yapıyor böylece marifetlerini ortaya koyuyor. Bu bitişin arifesidir. Bunlar çılgınca eylemlerini bundan sonra da yapma gayretinde olacaklar. Ama bizim güvenlik güçlerimiz de bunlara nefes aldırmayacak amansız bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Bu mücadele uzun soluklu ama bunun mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Vatandaşlarımız normal hayat akışlarını değiştirmesin, bunu yaparlarsa terör örgütlerine hizmet etmiş olurlar. Onarlın amacı da bu insanları korkuya sevketmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmemeliyiz, bütün askerimiz, silahlı kuvvetimiz, korucularımız kış kar, güce gündüz demeden görevlerinin başındadır. Büyük bir azimle ülkemizin selameti için canla başla çalışmaktadır. Tekrar geçmiş olsun diyorum.” 

Abdülaziz Baydilli - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri
İZMİR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç