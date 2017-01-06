Başbakan Binali Yıldırım, terörle vardiyeli çalışmaya başlandığını belirterek,” “Bir DEAŞ yapıyor, bir PKK yapıyor sonra sıra sende deniyor FETÖ yapıyor böylece marifetlerini ortaya koyuyor. Bu bitişin arifesidir. Bu mücadele uzun soluklu ama bunun mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır” dedi.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Başbakan Yıldırım, terör eyleminde şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “9 yaralılarımızın durumları iyi hayati tehlikeleri yok. Bu olay alçak PKK terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahla mühimmata baktığımız zaman boyutunun çok büyük olduğu anlaşılıyor. Kazara başarılı olsalardı herhalde büyük bir felaketi güzel İzmirimiz yaşayacaktı. Ancak özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisimiz Fethi Seki arkadaşımız hayatını hiçe sayarak, canını vererek büyük felaketi önlediği gibi bu alçak planlı yapanları etkisiz hale getirmek için büyük kahramanlık göstermiştir. İzmirimizi büyük felaketten döndürmüştür. Bu vesileyle kahraman polislerimize, gerekse diğer polis kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu kez alçak emellerine ulaşamadan son 10 gündür polis ve jandarmanın aldığı tedbir büyük bir felaketin önlenmesine vesile olmuştur” diye konuştu.

“Terörle vardiyeli çalışmaya başladık”

Yaralıları ve şehit ailelerine ziyarette bulunacaklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu milletimizi İzmirliler bilmeli ki biz bu ülkeyi bölmek isteyen bu milletin akrdeşliğini bozmak isteyen kim olursa olsun asla bunu başaramayacak çünkü milletimiz kardeşliği birliği bozanlara prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye’nin başını ağrıtan bu alçak örgütle artık vardiyeli çalışmaya başladık 8 saat biri, o bitiriyor birine veriyor. 24 saat çalışıyorlar. Bu da terörün kutsalının hiçbir değeri olmadığını gösteriyor. Bir DEAŞ yapıyor, bir PKK yapıyor sonra sıra sende deniyor FETÖ yapıyor böylece marifetlerini ortaya koyuyor. Bu bitişin arifesidir. Bunlar çılgınca eylemlerini bundan sonra da yapma gayretinde olacaklar. Ama bizim güvenlik güçlerimiz de bunlara nefes aldırmayacak amansız bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Bu mücadele uzun soluklu ama bunun mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Vatandaşlarımız normal hayat akışlarını değiştirmesin, bunu yaparlarsa terör örgütlerine hizmet etmiş olurlar. Onarlın amacı da bu insanları korkuya sevketmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmemeliyiz, bütün askerimiz, silahlı kuvvetimiz, korucularımız kış kar, güce gündüz demeden görevlerinin başındadır. Büyük bir azimle ülkemizin selameti için canla başla çalışmaktadır. Tekrar geçmiş olsun diyorum.”

Abdülaziz Baydilli - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

İZMİR