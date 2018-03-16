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Başbakan Binali Yıldırım'dan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşine geçmiş olsun telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırımdan Ekmeleddin İhsanoğlunun eşine geçmiş olsun telefonu

16 Mart 2018 18:00

Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan’da kalp krizi geçirdi.

Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu’nun “Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Orta Doğu” adlı panelinde durumu kötüleşen İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu hastaneye kaldırıldı.
Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov yaptığı açıklamada İhsanoğlu’nun kalp krizi geçirdiğini söyledi. İbrahimov,”İhsanoğlu şeker hastası. Önce de kalbinde küçük problemleri olmuş, ancak ciddiye almamış. Bugün ise kalp krizi geçirdi. Anında müdahale ettik. Damar yüzde 100 tıkanmıştı. Damarı açtık, stent konuldu. Şimdi yoğun bakımda, durumu ise stabil. Tedavisi devam ediyor” dedi.
İhsanoğlu, bugün panelde kendisini kötü hissettiğini söyleyip, konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.  

 

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