Başbakan Binali Yıldırım'dan Erdoğan açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Özlemek sabretmektir, yılları, ayları saatleri özlemektir, gelecek ise beklenen, beklemek güzeldir. İşte beklenen an Sayın Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız bugün yuvaya, kurucusu olduğu AK Parti’ye tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım, parti teşkilatım ve grubum adına hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bize bu yolu açan aziz milletime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz Cuma günü kesin sonuçların açıklandığı 16 Nisan halkoylamasının demokrasimize, ülkemize tekrar hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. 16 Nisan 2017 Türkiye’nin siyasi tarihinde cumhuriyetin ilanı kadar çok partili hayata geçiş kadar iftiharla hatırlanacak son derece anlamlı bir gündür. Bu günü anlamlı kılan aziz milletimizin iradesiyle, istikrarı, güçlü iktidarı demokrasiyi ve uzlaşmayı kurumsal hale getirmiş olmasıdır. Bunun için büyük bir kararlılıkla sandığa giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi yolunda hizmeti geçen demokrasi mücadelemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dün Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlandığını belirten Yıldırım, "Alın teriyle bu ülkeye hizmet eden bütün çalışanlarımızı kutluyorum. 1 Mayıs'ı huzur ve kardeşlik içinde geçirdik. Her yerde barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir ortam yaşadık. Bütün sendikal temsilcilerine sağduyulu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Buradan yoğun mesai yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin konuşarak uzlaşmayacağı hiçbir sorunu yoktur. Çalışanlarımızın her türlü beklentisine bugüne kadar kulak verdik, bundan sonra da istişare mekanizmasını aktif kullanarak daha iyi bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, bundan zerre kadar endişem yoktur" diye konuştu.

"Milletin adamı, millete hizmetin adresi kurumuna milletin tasvibiyle bugün dönüyor"

Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir günün yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Ülkeyi yönetenleri, milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı arık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi kurumuna milletin tasvibiyle bugün dönüyor. Öncelikle, AK Parti'nin kurucu lideri, Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden aramızda görmekten grup olarak duyduğumuz mutlululuğu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kendi kurduğunuz, evinize, yuvanıza hoş geldiniz. Aslına bakarsanız ev sahibine hoşgeldiniz demeye de ihtiyaç yok. Bugün 'bu şarkı burada bitmez' diyerek, millete hizmet yolunda sefere çıktığımız 14 Ağustos 2001 tarihindeki kadar sevinçliyiz. Milletin kurduğu, rotasını milletin çizdiği AK Parti bugüne kadar milletin verdiği talimat dışına çıkmadı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın AK Parti’ye dönmesinin önündeki engeli tamamen kaldırmıştır, millet partisini lideriyle buluşturmuştur, hayırlı mübarek olsun. AK Parti olarak 21 Mayıs’ta olağanüstü kongremizi yapma kararı verdik, yeni bir heyecan, ümitle, başlangıçla Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Nitekim, kararı kongre delegelerimiz verecektir. Bizler, Türkiye’nin son 15 yılına damgasını vurmuş bir siyasi hareketin mensupları olarak bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

Geçmiş 15 yılda elde edilen tarihi başarıların ardından Türkiye’nin geleceğini inşa etmek üzere bugün yeniden safları sıklaştırıldığını ve gücünü tazelendiğini anlatan Yıldırım, "AK Parti bir erdemliler hareketi olmuştur. 15 yıl boyunca görevlerimizde bayrak değişimi oldu, ancak bayrak asla yere düşmedi. Değişmeyen Türkiye’de sessiz devrimleri hayata geçiren, bu hareketin kurucusu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin gönlündeki yeridir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti ile, AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızla birleşti ve sembolleşti. Türkiye, AK Parti ile büyüdü. Şimdi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir şevk ve heyecanla daha büyük başarılara imza atmaya hazırız. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

"Bir partinin mensubu olmak, tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmanın önünde bir engel değildir"

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün 16 Nisan’da ortaya çıkan milli iradeyi hayata geçirmek için atılan adım 2007 yılında yine milletin oylarıyla kabul edilen Cumhurbaşkanını halkın oyuyla seçilmesini tamamlayan bir adımdır. Siyaset yapma hakkını ve başbakanlık dolduğu gibi icra yetkisini cumhurbaşkanına vatandaş vermiştir. Bir partinin mensubu olmak, tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmanın önünde bir engel değildir. Siyaset yapmak bütün vatandaşların hizmetinde olmak demektir. Siyaset kurumunun içinde olmak bizzat halkın denetiminde olmak demektir. Bu sistem değişikliği yönetimde çift başlılığı tamamen ortadan kaldırmıştır, ülkeye kalıcı istikrarı ve sürekli güçlü iktidarı getirecek bir değişikliktir. Büyük bir uzlaşmanın kapısını da bu sistem değişikliği ile aralamış oluyoruz. Bir takvim içerisinde bu değişimi bütün unsurlarıyla hazırlık sürecini tamamlayıp aşama aşama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin gelecek hedeflerine daha çok yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, "Demokrasimiz bütün kurumlarıyla güçlenecek. Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz yeni ufuklara yelken açacak. Bugün hepimizi saran bu heyecan Türkiyenin büyük hedeflerinin birer birer gerçekleşmesini duyduğumuzun inancıdır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Sayın Cumhurbaşkanım, 15 yılda millet olarak pek çok badireden geçtik, pek çok zorlukla mücadele ettik. Bunu milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak gerçekleştirdik. Aziz milletimiz iradesine her koşulda sahip çıktığını canı pahasına ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimiz meydanlara inmiş ve demokrasisine sahip çıkmıştır. 16 Nisan’da milletimizin verdiği karar da bu şuurun bir sonucudur. Milli iradenin güçlü şekilde yönetime yansıdığı bir siyasete ihtiyaç olduğu bu darbeyle görülmüş ve milletimiz buna karar vermiştir" dedi.

"979 günlük hasret vuslata dönüşüyor"

"Türkiye son 15 yılda siyasi istikrarla ekonomik istikrarı birlikte inşa etmiştir" diyen Yıldırım, "Şunu net olarak gördük ki, eğer bir ülkenin büyümesini istiyorsak en önemli görev güven ve siyasi istikrarın sürmesidir. AK Parti demokratik istikrarın ve ekonomik istikrarın en büyük güvencesi olmuştur. Bugün de güçlü ekonomisiyle, güçlü bir Türkiye var. Yatırımlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Hiçbir yatırımımızdan şartlar ne kadar zor olursa olsun asla vazgeçmedik, yavaşlatmadık. Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla sürüyor. Türkiye artık dünden bugün daha güçlüdür, milletimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daha güçlüdür. Hedeflerimiz büyüktür. Geleceğimiz, bugünden daha aydınlık olacaktır. Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz AK Parti’ye yeniden gelmesi hepimiz için yeni bir güç ve heyecan olmuştur. Bu heyecanı yüreğinde hisseden herkesi gönülden tebrik ediyorum. Gözünüz gönlünüz aydın olsun, Allah aramızdaki muhabbet bağını daimi kılsın. AK Parti genel merkezi bugüne kadar büyük heyecanlar yaşadı ama bugün bir başka, çünkü 979 günlük hasret vuslata dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle milletimize daha güzel hizmetler yapacağız. Başımız dik alnımız ak olmaya devam edecek. Tabii bu çalışmalarda en büyük fedakarlık ailede. Hanımefendi ve Semiha Hanım’a da bu süreçte yaptığı fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti milletvekilleri ve hükümet olarak ülkemizin önünü açacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Ssistemi sürecinin paydaşı olduğumuz için gururluyuz. Sözlerimi burada tamamlarken Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha hoşgeldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. AK Parti teşkilatımızı sade üyesinden en üst yöneticisine kadar teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu anayasa değişikliğinin gerçekleşmesinde bizimle birlikte yol yürüyen MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin. Türkiyenin yolu da bahtı da açık olsun."

Erdoğan’a üye giriş beyannamesi takdim edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, programın açış konuşmasını yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üye beyannamesini imzaladığını duyurdu. Yıldırım’ın konuşması esnasında duygulu anlar yaşadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a grup toplantısında üye giriş beyannamesi takdim edildi.

Enise Vural



