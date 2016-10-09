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Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Şemdinli'deki terör saldırılarına değindi..

Başbakan Binali Yıldırımdan flaş açıklamalar

09 Ekim 2016 14:36
Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari Şemdinli’de meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "10 asker, 8 sivil vatandaşımız şehit. 5 ton patlayıcı ile yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan canlı bomba kendini patlattı" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndaki programı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Hakkari Şemdinli’de meydana gelen terör saldırısına değinerek, "Bugün Şemdinli’de maalesef alçak terör örgütünün canlı bomba ile saldırısı neticesinde şehitlerimiz var. Sivil halktan hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Şu an itibariyle 10 askerimiz şehit, 8 sivil vatandaşımız var. Yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. 5 ton bir patlayıcı ile yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan bir kamyonet canlı bomba kendisini patlatmak suretiyle bu olay meydana geliştir. Türkiye’nin her türlü terör örgütü ile mücadelesi kararlılıkla sürecek. Bu konuda yapılacak intihar eylemleri ve başkaca terör faaliyetleri bizi ülkemizin istikrarı için geleceğini karartmaya gayret eden terör mihraklarında memleketi kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son dönemde kırsal bölgede yapılan operasyonlarda üstün başarı kazanıldığını vurgulayan Yıldırım, "Operasyonlardaki üstün başarı, terör örgütünü ciddi anlamda gücünü ve imkan kabiliyetini kısıtlamıştır. Can havliyle bu ve buna benzer intihar eylemleri yapma gayreti içerisine girmiştir. İnşallah bunları da üstesinden geleceğiz. Birçok yerde bu ve benzer hazırlıklar olay olmadan önlenebilmektedir istihbarat bilgileri ve alınan tedbirlerle. Ancak bazen de böyle hadiseler yaşamaktayız" şeklinde konuştu. 

Mehmet Altunışık

Etiketler: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Binali Yıldırım, hakkari, şehit, Şemdinli


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