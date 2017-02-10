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Başbakan Binali Yıldırım'dan referandum açıklaması

Aksaray’da bir dizi toplu açılış törenine katılmak üzere Kapadokya Havalimanına inen Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kıldı.

Başbakan Binali Yıldırımdan referandum açıklaması

10 Şubat 2017 15:17

Başbakan Yıldırım’ı Acıgöl ilçesinde bulunan Merkez Çarşı Camii girişinde yüzlerce vatandaş karşılarken, Yıldırım kendisini karşılayan vatandaşları selamladı. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan anayasa değişikliğinde sözün artık millette olduğunu söyledi. Yıldırım, “Hayırlı, güzel günler olur inşallah. Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı. Dolayısıyla artık halk oylaması diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak. Onay verilecek ve böylece yürürlüğe girmiş olacak. Memleketimizin, milletimizin geleceği için güzel bir adım atıldığını düşünüyoruz. Artık söz de karar da milletin” dedi.

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Bir gazetecinin 'referandumda tahmininiz var mı' sorusunu da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Tahmin yapanlar anket yapanlar çok olur bu dönemde. Gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Bir bilim adamı diyor ki; 'ben anketlere inanırım ancak kendim yaparsam'" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım son olarak, vatandaşlara referandum öncesinde ilk mesajının “Evet” olduğunu söyledi.

Coşkun Sağlamdin - İsa Saatçioğlu

Etiketler: Binali Yıldırım, nevşehir, referandum


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