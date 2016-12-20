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Başbakan Binali Yıldırım'dan Rus Büyükelçi suikastiyle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikasta ilişkin konuşarak, "Bu alçak saldırıyı yapanlar Türkiye ile Rusya'nın arasını bozamayacaklar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırımdan Rus Büyükelçi suikastiyle ilgili açıklama

20 Aralık 2016 14:10

Başbakan Binali Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basın toplantısın düzenledi. Basın toplantısının başında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Andrey Karlov'a düzenlenen suikasta değinen Yıldırım, “Rusya Cumhuriyeti Büyükeliçisi Karlov’a bir kez daha rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere, Rus halkına başsağlığı diliyorum. Bu alçak saldırıyı yapanlar, Türkiye ile Rusya arasını bozamayacaklar. Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından azmettirilirse azmettirilsin, ülkemizle, milletimizle hükümetimizle dayanışma içinde bu belaların üstesinden geleceğiz. Terör bizi ayrıştıramaz ancak birlik ve dayanışmamızı daha da kuvvetlendirir” ifadelerini kullandı. 

Ahmet Faruk Sarıkoç

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi suikasti


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