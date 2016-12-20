Başbakan Binali Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basın toplantısın düzenledi. Basın toplantısının başında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Andrey Karlov'a düzenlenen suikasta değinen Yıldırım, “Rusya Cumhuriyeti Büyükeliçisi Karlov’a bir kez daha rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere, Rus halkına başsağlığı diliyorum. Bu alçak saldırıyı yapanlar, Türkiye ile Rusya arasını bozamayacaklar. Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından azmettirilirse azmettirilsin, ülkemizle, milletimizle hükümetimizle dayanışma içinde bu belaların üstesinden geleceğiz. Terör bizi ayrıştıramaz ancak birlik ve dayanışmamızı daha da kuvvetlendirir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç