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Başbakan Binali Yıldırım’ın Erzincan’daki açılış törenine Rektör Çomaklı da katıldı

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan’da hayata geçen projeler ve yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırımın Erzincandaki açılış törenine Rektör Çomaklı da katıldı

04 Kasım 2017 10:50

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve yeni yatırımların açılışını yapmak üzere memleketi Erzincan’a giden Başbakan Binali Yıldırım’a Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite üst yönetimi eşlik etti. Açılış töreninde kısa bir değerlendirme yapan Rektör Çomaklı: “Çağa ayak uyduran, yenilikleri yakından takip eden ve kendini sürekli geliştiren bir ülkeyiz. Toplumun tüm değerlerinin aynı anda, birlikte kalkınması o ülkenin kalkınmışlık değerini gösterir. Günümüzde kalkınma unsurlarını harekete geçiren ve gelişmelerine katkı sağlayan birçok etkenden bahsedilmektedir. Bunların içerisinde en etkili ve kalıcı olanı eğitimdir. Üniversitedeki çalışmaların ve toplumdaki beklentileri birbiri ile örtüşmesi bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen hemşehrilerine hitap etti. Yıldırım, büyük Türkiye hedefi yolunda, 81 ilde hizmetlerin, yatırımların vatandaşlarla buluştuğunu ifade ederek, "Ulaşım, sağlık, eğitim, sanayi, tarım, hayvancılık yatırımlarında durmak yok" diye konuştu. 

Etiketler: açılış töreni, Binali Yıldırım, erzincan, Rektör Çomaklı

 

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