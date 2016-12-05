Gazetecilerin sorularını alan Yıldırım, değişiklikte belli bir noktaya geldiklerini, gözden geçirmelerin devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımız karşılıklı görüşüyorlar. Bize ve Sayın Bahçeli’ye görüşlerini sonuçlarını rapor ediyorlar. Bizden aldıkları yanıtlarla tekrar görüşmeye devam ediyorlar. Anayasa komisyonunda da verdiğimiz teklif etraflıca görüşülecek" dedi.

Başbakan, ekonomik tedbirlerin ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine ise, Rusya dönüşü Perşembe günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tedbirleri açıklayacaklarını söyledi.