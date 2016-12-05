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Başbakan: 'Bu hafta Meclis’e gelecek'

Başbakan Binali Yıldırım, sınırlı Anayasa değişikliği teklifinin bu hafta Meclis’e geleceğini söyledi.

Başbakan: Bu hafta Meclise gelecek

05 Aralık 2016 10:47
Başbakan: 'Bu hafta Meclis’e gelecek' - Tıkla İzle

Gazetecilerin sorularını alan Yıldırım, değişiklikte belli bir noktaya geldiklerini, gözden geçirmelerin devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımız karşılıklı görüşüyorlar. Bize ve Sayın Bahçeli’ye görüşlerini sonuçlarını rapor ediyorlar. Bizden aldıkları yanıtlarla tekrar görüşmeye devam ediyorlar. Anayasa komisyonunda da verdiğimiz teklif etraflıca görüşülecek" dedi.

Başbakan, ekonomik tedbirlerin ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine ise, Rusya dönüşü Perşembe günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tedbirleri açıklayacaklarını söyledi.

Etiketler: anayasa değişikliği, Başbakan Yıldırım, Binali Yıldırım, tbmm


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