Başbakan, buğday alım fiyatını açıkladı

Erzincan'da 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılışı ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, çiftçileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

BUĞDAY ALIM FİYATINDA ARTIŞ

Binali Yıldırım, buğday fiyatına yaptıkları artışı "Ton başına 940 lira olan buğday alım fiyatını, yüzde 12 artışla 1050 liraya yükselttik." sözleriyle açıkladı. Yüzde altıya kadar buğdayın kalitesine göre ilave prim ödenecek. Rakam 1110 liraya geliyor. Lisanslı depoculuk sistemini devreye geçirdik. Bu aslında tarımda bir devrimdir. Yani bugün ürün çıktı, tarladan kaldırdın ambara koydun. Koyamadığın çürüyecek. Bugün ihtiyacın yok fiyat da iyi değil gelip depolara koyacaksın canın istediğin zaman satacaksın." sözleriyle açıkladı.