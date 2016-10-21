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Başbakan cuma namazını bahçede kıldı

Başbakan Binali Yıldırım partisinin Afyonkarahisar’da gerçekleştireceği ’25. İstişare ve Değerlendirme’ toplantısına katılmak üzere kente geldi. Başbakan Yıldırım, cami kalabalık olunca cuma namazını bahçede kıldı.

Başbakan cuma namazını bahçede kıldı

21 Ekim 2016 14:39
Başbakan cuma namazını bahçede kıldı - Tıkla İzle

Öğle saatlerinde kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını kentin en eski camilerinden birisi olan Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami’de kıldı. Başbakan Yıldırım’ın Cuma namazını kıldığı camide güvenlik önlemleri alınırken, cemaat camiye üzerileri arandıktan sonra alındı. Caminin girişi ve çıkışları ile birlikte çevresi polis tarafından bariyerlerle kapatılırken, polis camiye çıkan yollarda sadece yaya trafiğine izin verdi.

Uçak ile Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait askeri havaalanına inen Başbakan Yıldırım, sonrasında kalabalık bir konvoy eşliğinde AK Parti’ye ait seçim otobüsü ile camiye geldi. Başbakan Yıldırım Cuma namazını cami kalabalık olduğu için bahçede cemaatle birlikte kıldı. Başbakan Yıldırım, Cuma namazını kıldıktan sonra ise kentte hayatını kaybeden Adem Yavuz isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı. Başbakan Yıldırım cemaatle birlikte kılınan cenaze namazının ardından beraberindekiler ile birlikte partisinin il başkanlığına geçti.

Etiketler: başbakan, cuma namazı


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