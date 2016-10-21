Öğle saatlerinde kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını kentin en eski camilerinden birisi olan Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami’de kıldı. Başbakan Yıldırım’ın Cuma namazını kıldığı camide güvenlik önlemleri alınırken, cemaat camiye üzerileri arandıktan sonra alındı. Caminin girişi ve çıkışları ile birlikte çevresi polis tarafından bariyerlerle kapatılırken, polis camiye çıkan yollarda sadece yaya trafiğine izin verdi.

Uçak ile Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait askeri havaalanına inen Başbakan Yıldırım, sonrasında kalabalık bir konvoy eşliğinde AK Parti’ye ait seçim otobüsü ile camiye geldi. Başbakan Yıldırım Cuma namazını cami kalabalık olduğu için bahçede cemaatle birlikte kıldı. Başbakan Yıldırım, Cuma namazını kıldıktan sonra ise kentte hayatını kaybeden Adem Yavuz isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı. Başbakan Yıldırım cemaatle birlikte kılınan cenaze namazının ardından beraberindekiler ile birlikte partisinin il başkanlığına geçti.