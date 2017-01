Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen ve iki adet projenin açılış töreni Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Metin Özceri’nin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi ile İnsana Değer Geleceğe Değer projelerinin sunumları ve tanıtımları yapıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma, Eğitim ve Kalkındırma Derneği Başkanı Selim Gökçen yaptı. Gökçen, roman vatandaşların toplumda daha aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Başbakan Danışmanı Metin Özceri, “Romanlar, Osmanlılardan daha önce Anadolu topraklarına gelmişler. Osmanlılarla beraber kendilerini göstermeye başlamışlar. İstanbul’un Fethi döneminde fethin arka planında kalkan, top, kılıç gibi araçların çoğunu Romanlar yapmıştır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, onları takdir ederek bugünkü Çanakkale’ye iskan etmiştir. Çanakkale Savaşı’nda resmi rakamlara göre 55 bin 700 Roman şehit düşmüştür. Resmi olmayan rakamlara göre ise 750 bin civarında Roman vatandaşı şehit düşmüştür. Romanlar, Türkiye’nin bir parçasıdır” dedi.

“Romanlar sosyal hayatın içinde daha çok olmalı”

Romanların Türk Milleti’nin bir parçası olduğunu vurgulayan Metin Özceri, “Bu topraklarda yaşayan Romanlar, Türk Milleti’nin bir parçasıdır. Tarihi süreç içerisinde en fazla sürgüne ve iftiraya maruz kalmış toplum maalesef Roman toplumudur. Örneğin; ‘Çingene’yi padişah yapmışlar, tutmuş babasını kesmiş.’ Oysaki tarih boyunca iktidar olmamışlardır. Romanlar çok büyük iftiralara maruz kalmıştır. Dolayısıyla bu iftiralar yüzünden içlerine kapanmışlardır. 1990’lı yıllara kadar meslekleriyle beraber kendilerini idame etmişlerdir. Sanayi ve iletişim dünyasında yani teknolojik dönemde bütün mesleklerini kaybetmişlerdir. Günü birlik yaşayıp, görünmüyorlardı. Türk toplumundaki her kesim ideolojik yapılanma içerisinde olurken Roman toplumu hiçbir zaman ideolojik yapılanma içerisinde olmamıştır. Her olayda Türkiye ve bayrağının yanında yer almıştır. Sadece Çanakkale değil her savaşta birçok şehidi vardır” diye konuştu.

Romanların eğitim ve yaşam seviyesinin yükselmesi için yeni projeler uyguladıklarını belirten Özceri, sözlerini şöyle devam ettirdi: “Bir toplumda eğitim ve İslam az seviyede olursa orada sıkıntılar çıkar. 2009 yılında demokratik açılım içerisine onları da ekledik. Toplumların değişmesi 10 yılda mümkün olabilecek bir şey değil. Birçok bakanlıkla beraber çalışmalar sürdürdük. 2016 yılında Roman Eylem Planı’nı hazırladık. 5 bakanlık bu konuda çalışacak. Bütün eksiklikleri bu planın içerisine dahil edeceğiz. Sadece hükümetin eylem planı yapması yetmiyor. Dolayısıyla bu gibi birçok projenin dernekler tarafından hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu yıl içerisinde 14 Roman STK’ya teşvikler verildi. Önümüzdeki dönemde 71 milyon dolarlık bir hibe daha olacak. Roman toplumunun sosyal entegrasyonun sağlanması için bu gibi projelerin ve hibelerin daha da arttırılması gerekiyor.”

Son konuşmacı olarak söz alan Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, tüm dezavantajlı grupların daha iyi seviyeye gelmesi için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Program Selim Ünal ve Salihan Demirbaş’ın proje sunumlarının ardından müzik dinletisiyle son buldu.

Erdi Demür