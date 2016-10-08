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Başbakan danışmanından Romanlara 15 Temmuz teşekkürü

Başbakan Binali Yıldırım’ın Danışmanı Metin Özçeri, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sokaklara dökülen Roman vatandaşlar adına, şehir şehir dolaşarak teşekkür ziyaretleri yaptı.

Başbakan danışmanından Romanlara 15 Temmuz teşekkürü

08 Ekim 2016 11:12

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin önlenmesinde Roman vatandaşların da büyük emeği olduğuna işaret eden Özçeri, “İlk geceden sokaklara dökülen Roman vatandaşlarımız 29 gün boyunca vatan nöbetlerini bırakmadılar” dedi.

Bir haftalık ziyaretine Bursa’dan başlayan Özçeri, ziyaret hakkında şu bilgileri verdi:
"İlk olarak Bursa’ya gittim. Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Rahmi Turan ile görüştüm. 15 Temmuz günü Bursa’da yaklaşık 5 bin kişi darbenin ilk gecesi sokaklara çıkarak darbeyi protesto etmişler. 29 gün boyunca da vatan nöbetlerine devam etmişlerdir. Oradan İzmit’e geçerek, Kocaeli Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erkan Aksoy'un ziyaret ettim. Onlar da ilk geceden itibaren 2 bin 3 bin kişi olarak gün boyunca bu girişimin önlenmesine katkı koydular. İstanbul’da da İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu’ndan Ali Şahin ile bir araya geldim. Orada özellikle Selamsız Mahallesinde tankları ele geçiren çocuklarla görüştüm. Balat ilçesinde 15 Temmuz şehidi olan bir çocuğumuzun ailesine Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım adına taziyede bulundum. Memnuniyetle karşıladılar. Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı’yı , Uzunköprü Romanlar Derneği Başkanı Özcan Kalkar’ı ziyaret ettim. Her bir roman dernek temsilcimiz o gece, Roman vatandaşlarımı sokaklara davet ederek örnek davranış içerisinde bulundu. Çanakkale Truva Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Hacı Ramazan Işıldak beyi ziyaret ettim. Kendileri de vatandaşlarla birlikte 29 gün boyunca meydanlardan ayrılmadılar. Bütün bu arkadaşlarımızı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım adına ziyaret ettim. Çok güzel bir gezi oldu, bütün vatandaşlarımız ziyaretlerden oldukça memnun oldu."

“Tek millet olarak bertaraf edeceğiz”
Millet demenin bir ırkı kapsamadığını ve 15 Temmuz gecesi de Türkü, Kürdü, Alevisi, Lazı, Romanı tek bir millet olarak sokaklarda olunduğuna dikkat çeken Özçeri, “Biz Romanıyla, Türküyle, Lazıyla Kürdüyle bir milletiz. ‘Tek vatan, tek bayrak, tek millet’ ülküsüyle hareket eden herkes bu milletin asri unsurudur. Roman vatandaşlarımız da bu ülkenin asli unsuru olarak darbenin önlenmesine önemli bir katkı koymuşlardır. Milletimiz bütün unsurları ile vatanına, toprağına sahip çıkmıştır. Eşi, emsali görülmeyecek direniş ve fedakarlık göstermişlerdir. Bu uluslararası güçleri de endişelendirmiş ve korkutmuştur. Dünya, Tük milletinin direnişini, Çanakkale ve Kapıkule ruhunu 15 Temmuz’da görmüştür. Anladılar ki bu milleti dışarıdan yıkmak mümkün değildir. Biz ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyenlere tek bir millet olarak bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mihrap Düzöz


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